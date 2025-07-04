В стране обеспокоены такими действиями РФ.

Нидерландские спецслужбы собрали доказательства масштабного использования Россией запрещенного химического оружия в Украине, среди которого сброс с дронов "удушающего агента", чтобы выгнать солдат из окопов и убить их. Об этом рассказали Reuters министр обороны и начальник военной разведки Нидерландов.

В частности министр обороны страны Рубен Брекельманс призвал к введению более жестких санкций против России.

"Главный вывод заключается в том, что мы можем подтвердить, что Россия интенсифицирует использование химического оружия. Эта интенсификация вызывает беспокойство, поскольку является частью тенденции, которую мы наблюдаем уже несколько лет, когда использование Россией химического оружия в этой войне становится все более нормальным, стандартным и распространенным", - подчеркнул он.

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В то же время глава разведки Нидерландов Питер Рисинк отметил, что выводы основываются на "нашей собственной независимой разведке, то есть мы наблюдали это сами на основе наших собственных расследований".

Использование химического оружия на фронте - что известно

В Reuters напомнили, что США впервые обвинили РФ в использовании хлорпикрина, который является ядовитым веществом раздражающего и удушающего действия, в мае прошлого года.

В свою очередь Украина сообщает о тысячах случаев применения российскими оккупантами химического оружия.

Также сообщалось, что в июне российские войска готовились применить химическое оружие на Донбассе, однако украинские защитники помешали таким планам. Отмечается, что бойцы ВСУ нанесли удар по российской реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град", которая готовилась использовать химическое оружие.

Однако воины 20 отдельного полка беспилотных систем "К-2" написали:

"Даже если на этот раз мы сломали планы врага, россияне могут применить химоружие в будущем. Хотя Россия является участником Конвенции о нераспространении химического и биологического оружия, она все еще имеет большие запасы на складах и неоднократно была замечена за его использованием".

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