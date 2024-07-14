Несмотря на то, что защитники каждый день видят смерть, они продолжают крепко держать фронт.

Украинские военные, которые уже длительное время находятся на передовой, сталкиваясь с ужасами боя, вынуждены откладывать свое горе на фронте. Об этом заявила психиатр Юлия Брокдорф в интервью Business Insider.

"Это наслаивается, эти потери, эти ранения, незаживающая боль", - отметила она.

По ее словам, здоровая обработка эмоций и горе отодвигаются на второй план, чтобы защитить нацию от жесткого врага.

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"Вы должны отложить это в сторону, потому что вам нужно сосредоточиться и выполнять свою работу, потому что если вы не будете выполнять свою работу, вы понесете еще большие потери", - отметила психиатр.

С начала полномасштабного вторжения РФ Брокдорф совершила несколько визитов в Украину, чтобы предоставить консультации и медицинское оборудование солдатам, ведь она также является соучредителем организации DAWN, которая оказывает поддержку Украине. Ее последний визит был в марте этого года.

Довольно часто женщина сталкивается с тем, что воины, которые защищают Украину, кажется, не имеют никакого отношения к смерти.

"Очень часто все сводится к тому, что "это война, такое случается", - объяснила психиатр.

По словам врача, когда горе не удается пережить сразу, то оно накапливается, поэтому его потом становится все труднее перенести. Некоторые из военных могут выйти с войны без травмы и пережитых потерь, однако другие могут иметь посттравматическое стрессовое расстройство, которое есть разной степени тяжести.

Иностранные добровольцы, которые защищают Украину, по собственному опыту говорят, что потери в этой войне неизбежны, поэтому их трудно пережить, когда они случаются.

"Вы теряете людей почти каждую неделю, не обязательно всегда из вашей компании, но и из соседних компаний, просто людей, которых вы знаете. В целом, я думаю, что наш темп работы достаточно высок, поэтому у вас нет времени оплакивать людей, поэтому мы просто идем и делаем свое дело", - подчеркнули они Business Insider.

В свою очередь киевский психотерапевт Владислав Матреницкий во время работы с украинскими ветеранами заметил, что некоторые из них, которые переживают ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство - УНИАН), показывают такое поведение, как повышенная бдительность, возбуждение и тревожность.

По его словам, многие бойцы остаются работать с травмой, которую получили на фронте после возвращения в свои семьи, однако это может поставить их отношения под угрозу, если это расстройство разовьется и симптомы проявятся на поверхности. Такая проблема уже давно беспокоит солдат, возвращающихся с войны.

"Проблема в том, что мало кто из них понимает, почему это происходит, но они думают: "Ничего страшного, это просто стресс, и я буду в порядке через некоторое время, когда отдохну", - отметил Матреницкий.

Также врач добавил:

"Один из них сказал мне: "У меня внутри столько злости, что ночью я хожу по городу и ищу, с кем бы подраться".

В то же время другие могут испытывать не злость, а ужас. Некоторые из военных сообщают о ночных кошмарах и панических атаках.

Также Брокдорф добавила, что отсутствие постоянной помощи, которая не всегда вовремя поступает в Украину, тоже влияет на психическое здоровье военнослужащих.

"Доступ к припасам, медикаментам, вооружению имеет прямое влияние на страдания, опыт, уверенность и ощущение поддержки", - отметила психиатр.

Ранее бывший генерал армии США Марк Гертлинг в интервью CNN отметил, что пребывание на фронте в течение двух с половиной лет "просто невероятно влияет на усталость, психологическую травму, и тяжесть пребывания в окопах на передовой действительно будет фактором морального духа".

Поэтому Брокдорф считает, что важно быть рядом с украинскими воинами.

"Я думаю, что для украинских защитников очень важно знать, что они не забыты. Когда ты живешь достаточно долго и видишь вокруг себя только пули, беспилотники и грязь в окопах, трудно знать, что кто-то там действительно помнит и действительно борется за тебя", - подытожила врач.

Моральное состояние украинцев в результате войны

Ранее 74% украинцев сообщили, что их разлучили с близкими членами семьи из-за развязанной Россией войны, написал журнал The Economist. Военный психолог Денис Куликов рассказал, что после страха смерти разлука с семьей является второй по распространенности причиной психологического стресса, с которым он сталкивается среди военных.

"Это влияет на моральное состояние солдат, они несчастны, печальны, подавлены, даже склонны к суициду", - подчеркнул он.

В свою очередь психолог из группы инженерного обеспечения 67-й отдельной механизированной бригады Андрей Козинчук отметил, что в окопах между военными происходят споры не только из-за противоположных взглядов на политику, расхождения в возрасте, но и мотивации.

"У нас действительно очень разные люди, в частности, один слушает рэп, а другой - рок. Один старше, а другой моложе, но суть в общем - задачи. Нам очень важно понимать не какого вы вероисповедания, культуры, а осознаете ли вы свою задачу, которая является общей для всей команды", - объяснил он.

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