После страха смерти разлука с семьей является второй по распространенности причиной психологического стресса, рассказал психолог.

74% украинцев сообщили, что их разлучили с близкими членами семьи из-за развязанной Россией войны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным комитетом спасения, пишет журнал The Economist.

"Около 6 миллионов украинцев, в основном женщины и дети, нашли убежище за границей. Еще 3 миллиона или более стали вынужденными переселенцами в результате боевых действий", - говорится в публикации.

Отмечается, что для многих отцов, разлученных со своими детьми, годы видеозвонков не компенсируют отсутствие физического, повседневного контакта.

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По закону, военнослужащие могут выезжать за пределы страны, но необходимые разрешения зачастую сложно получить.

Военный психолог Денис Куликов заявил, что после страха смерти разлука с семьей является второй по распространенности причиной психологического стресса, с которым он сталкивается.

"Это влияет на моральное состояние солдат, они несчастны, грустны, подавлены, даже склонны к суициду, - отметил он.

По его словам, он видел случаи, когда солдаты "настолько расстраивались из-за того, что долго не могли видеть своего ребенка, не могли покинуть страну для этого, злились из-за не получения отпусков, что переставали подчиняться".

На фронте солдаты стараются поддерживать отношения, насколько это возможно, через прерывистое подключение к Интернету.

Как рассказал Куликов, отцы часто снимают видео с животными (траншейные кошки, собаки-талисманы подразделений, даже птицы и мыши), чтобы придать своим сообщениям немного легкости.

Часто, по его словам, одинокие матери, служащие в армии, увольняются и возвращаются домой. Родителям-одиночкам разрешено демобилизоваться, а 30% украинской армии составляют женщины.

По его словам, это болезненная ирония: "Основная мотивация солдата - защитить свою семью, и в то же время главная проблема для них во время службы в том, что они не могут видеться со своими семьями".

Напомним, ранее сообщалось, что по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, уже до 1 января 2041 года население Украины в границах 1991 года может сократиться до 28,9 млн человек. До 1 января 2051-го года это количество может снизиться до 25,2 млн.

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