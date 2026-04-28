Россияне просто ломятся в город: военный раскрыл тактику врага под Константиновкой

Силы обороны не позволяют врагу прорвать оборону, выявляют и уничтожают оккупантов.

На Константиновском направлении россияне штурмуют небольшими пехотными группами и на мотоциклах, одновременно увеличивая использование различных дронов. Об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона 44-й механизированной бригады с позывным Фешн.

Впрочем, по его словам, Силы обороны не позволяют врагу прорвать оборону, выявляют и ликвидируют оккупантов.

"Константиновка остается под нашей опекой. Враг пытается некоторыми путями просачиваться, но он выявляется и уничтожается. Поскольку Константиновка расположена на направлении главного удара, то вражеские ДРГ – не наш случай. У нас они используют пехотные штурмы, мотоштурмы, то есть просто врываются в Константиновку", – пояснил военный.

Также, отметил он, украинским бойцам приходится уничтожать все вражеские дроны, которые залетают в воздушное пространство на Константиновском направлении. Это и малые FPV, и крупные ударные типа "Шахед".

"Мы уничтожаем все воздушные цели. Враг чаще всего сейчас использует ударные дроны типа FPV и "Молнии". Потому что они малозатратны в производстве и эффективны, поэтому являются приоритетными целями для нас", – рассказал Фешн.

Он подчеркнул, что скоро исполнится год, как 44-я бригада находится на Константиновском направлении, и за это время не было существенных продвижений врага. Но, по его словам, количество ударных дронов россияне наращивают постоянно.

"Сказать, что они полностью контролируют, невозможно, потому что мы все-таки осуществляем и логистику, и подвоз всех видов обеспечения на свои позиции. Единственное – да, они затрудняют нам работу, но мы с этим все равно справляемся. Потому что если бы мы с этим не справлялись, то ситуация на фронте была бы иной", – добавил командир дивизиона.

Ситуация на фронте

Как недавно сообщал УНИАН, заместитель бригады беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич рассказал, как расширилась "кольцевая зона" на фронте. По его словам, "кольцевая зона" уже составляет около 10-20 километров, и на этой территории передвигаться фактически невозможно из-за мин и большого количества дронов. Маляревич отметил, что из-за приближения передовой на десятки километров бойцы вынуждены передвигаться пешком, преодолевая значительные расстояния под угрозой вражеских обстрелов.

Также военный обозреватель Денис Попович оценил, реально ли захват оккупантами до конца лета укрепленного района Донецкой области – Славянско-Краматорской агломерации. По его мнению, врагу это не удастся. Он рассказал, что напряженная ситуация у сил обороны Украины сейчас на Покровском направлении возле Константиновки. "Константиновка – это у нас "южные ворота" в Славянск и Краматорск. В случае захвата Константиновки угроза будет с юга для этой агломерации", – добавил он.

