Ситуация вокруг Константиновки ухудшается: в DeepState раскрыли подробности

Российские захватчики пытаются превратить в руины город Константиновка в Донецкой области. Оккупанты проникают и скапливаются в близлежащих селах. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

"Ухудшается ситуация в Константиновке, где повторяется типичная тактика просачивания. Враг усиливает контроль над территорией вокруг города, затягивается в окрестные села для закрепления и накопления сил, а оттуда пытается проникнуть в сам город и закрепляется в различных его точках", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, Константиновку сравнивают с землей и превращают город в руины, которые в итоге будет невозможно удерживать.

При этом, после полной оккупации Покровска и Мирнограда, враг продолжает наращивать в них свои силы. В частности, наращиваются экипажи дронщиков, которые взяли под контроль небо над агломерациями и сильно затрудняют работу украинских бойцов.

"Противник обустраивается в городах и пока оставляет актуальной задачу продвигаться вглубь нашей обороны", - говорится в сообщении.

Битва за Родинское

Также сообщается об активном давлении на Родинское с поглощением города в красную зону.

"Но бойцы Сил обороны пытаются сдержать это давление и даже часто привлекают авиацию", - говорится в сообщении.

Аналитики объясняют, что Родинское является важной опорной точкой для дальнейшего продвижения, в частности, в район населенных пунктов к югу от Доброполья, которое играет важную роль, в частности, в логистике.

Что этому предшествовало

В начале мая сообщалось, что российские войска постепенно продвигаются к Константиновке в Донецкой области, пытаясь закрепиться вблизи хорошо укрепленного района. Украинские защитники проводят контрдиверсионные мероприятия в городе.

По данным издания The New York Times, Константиновка стала главным объектом российского наступления, стратегическим узлом, который украинские военные намерены защищать.

