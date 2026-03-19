'Не должны забывать': в Чехии объяснили, что следует учитывать результат войны РФ против Украины

Ржегка подчеркивает, что на данный момент это исключительно война на изнурение.

Любой исход войны России против Украины должен учитывать, кто является агрессором и совершил военные преступления, а кто является жертвой и защищает свою страну. Об этом в интервью "Укринформу" сказал Карел Ржегка, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии.

Отвечая на вопрос о том, как он видит развитие событий в войне России против Украины в ближайший период и как долго может длиться такая война, он отметил, что исход войны в значительной степени зависит от поддержки, которую Украина получит от коллективного Запада, демократических стран-единомышленников.

"Но ни одна война не может длиться вечно. Сейчас это сугубо война на истощение, и она чрезвычайно дорого обходится обеим сторонам. Но если сравнить человеческие резервы, то очевидно, что существует асимметрия, и для Украины невыгодно, если это будет продолжаться бесконечно", - сказал Ржегка.

Да, он считает важным попытаться начать какой-то переговорный процесс. Начальник Генштаба подчеркивает, что международное сообщество должно будет оказать достаточное давление, чтобы подтолкнуть Россию к прекращению войны. Ржегка подчеркнул:

"Конечно, это не должен быть мир любой ценой: худшее, что может случиться, - это прекратить войну любой ценой, а затем просто вернуться к business-as-usual. Мы не должны забывать, кто является агрессором, кто совершил военные преступления, а кто является жертвой и защищает свою страну. Любой результат этой войны должен это учитывать".

Как сообщал УНИАН, ранее Джанфер Балчик, турецкий эксперт по международным отношениям, полковник в отставке, аналитик, исследователь, отметил, что в случае срыва переговоров о прекращении войны России против Украины и ее затягивания, безопасность как Европы, так и всего мира окажется под большой угрозой.

По его словам, вероятность того, что нынешние переговоры завершатся мирным соглашением, на данный момент довольно низкая. Наиболее вероятным сценарием, по мнению эксперта, является "замороженный конфликт до создания соответствующих условий". Другой возможный вариант - прекращение огня и фактическая фиксация линии фронта.

