Пехота, техника и лошади: эксперт отмечает, что очередной этап наступления РФ не является сенсацией

По словам Грабского, противник пока превосходит нас по силам и средствам.

Не стоит делать сенсацию из текущей очередной фазы наступательной операции России. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский.

Отвечая на вопрос о весеннем российском наступлении, он подчеркнул, что о каком-то отдельном сезонном наступлении говорить нельзя.

"Потому что противник проводит наступательную операцию с осени 2023 года", – отметил Грабский.

Видео дня

Да, говорить сейчас о том, что мы сталкиваемся с чем-то новым, что должно разоружить нас ментально, не стоит.

"Речь идет о том, что мы являемся свидетелями очередной фазы той самой наступательной операции, которую Российская Федерация проводила с 2023 года", – сказал эксперт.

По его словам, враг после понесенных потерь и определенного спада, приведшего к незначительному снижению интенсивности боевых действий, получив дополнительные ресурсы, немедленно бросил их в бой.

"Вследствие тумана, пытаясь воспользоваться такими погодными условиями, противник решил провести масштабные наступательные операции. Сказать, остановится он сейчас или нет, я не могу, потому что мы не знаем, какое количество сил и средств они задействовали в этих наступательных действиях", – отметил Грабский.

В то же время в целом он делает вывод, что сейчас мы являемся свидетелями просто очередной фазы наступательной операции России, которая характеризуется попыткой использовать массивы пехоты, техники и даже лошадей для того, чтобы проводить атакующие действия на определенном участке фронта.

Эксперт добавил, что это привело к значительным потерям у противника.

"На сколько россиян хватит – сказать очень трудно", – отметил полковник запаса.

Так, он подчеркнул, что не стал бы делать сенсацию из того, что "противник начал наступление, мы отбиваем наступление".

"Это продолжение той же самой монотонной напряженной работы по уничтожению противника, который, к сожалению, пока превосходит нас в силах и средствах", – сказал Грабский.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания российских оккупантов уже провалилась. В то же время он подчеркнул, что россияне не нацелены на прекращение войны.

Кроме того, Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, также отметил, что первые волны анонсированного весеннего наступления россиян провалились. Впрочем , говорит он, активизация боевых действий все равно будет происходить, возможны точечные продвижения врага, ведь он сохраняет свой потенциал.

