Город, где боятся неба. Как живет Херсон под прицелом российских дронов, - NYT

За четыре года полномасштабной войны РФ против Украины Херсон не имел передышки.

Жители Херсона – города с широкими бульварами и величественными особняками царской эпохи – боятся открытого неба. Причина заключается в постоянных атаках со стороны РФ, которые украинцы называют "человеческим сафари".

Только за последний год, по официальным данным, из-за таких ударов в Херсоне погибли около 200 гражданских лиц, еще примерно 2000 получили ранения. Враг сбрасывает гранаты на людей, которые просто работают в саду или прогуливаются по тротуару, пишет издание The New York Times.

За годы полномасштабной войны население Херсона сократилось до около 65 тысяч человек. Три четверти жителей были вынуждены покинуть город. Сейчас Херсон превратился в место "наиболее интенсивного использования дронов в военных преступлениях в мире", говорят правозащитники.

Жизнь в городе переходит под землю: больницы, роддом, правительственные учреждения, театр и десятки других учреждений были перенесены в подземные помещения. Школы Херсона работают только онлайн. Детские игровые площадки на открытом воздухе заменили комнаты для занятий в подвалах.

"Город экспериментирует с множеством средств защиты от дронов, хотя ни одно из них не является полностью эффективным. Военные построили стену из антенн для создания помех вдоль берега реки. На магистралях растянуты десятки километров сетей, предназначенных для перехвата дронов, прежде чем они достигнут объекта и взорвутся. На тротуарах установлено 250 бетонных укрытий", – рассказывают авторы материала.

Муниципальные работники имеют при себе ручные детекторы для обнаружения дронов, когда работают на улице, ремонтируя повреждения от бомб или чиня сетки. Такие устройства перехватывают сигналы с камер вражеских дронов, показывая то, что видит российский оператор БПЛА, когда наводит его на цель.

Заместитель директора организации Human Rights Watch Белкис Вилли рассказывает, что Херсон стал ярким примером кампании, направленной против гражданского населения с использованием квадрокоптеров:

"Но это только начало того, что, как мы опасаемся, станет реальностью для гражданских лиц в зонах конфликта по всему миру. Стоимость атак на гражданское население значительно снизилась".

С тех пор российские захватчики начали обстреливать город из артиллерии с другого берега реки. Новая эпоха бед в Херсоне началась через несколько месяцев, когда небольшие дроны превратились в эффективное оружие, добавляют авторы.

Война в Украине: ситуация в Херсонской области

Херсон и область ежедневно подвергаются атакам со стороны российских террористов. Враг убивает гражданское население, игнорируя все международные нормы и конвенции.

28 января россияне обстреляли центр Херсона. В результате атаки пострадала пожилая женщина, она получила тяжелую травму, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В результате многочисленных взрывов также повреждены дома, учебное заведение и магазины.

Позже Прокудин рассказал о гибели 45-летнего мужчины в Софиевке Станиславской общины. Причиной стала детонация вражеского дрона.

Кроме того, враг атакует критическую инфраструктуру в области. В результате обстрелов российских оккупантов выведена из строя и не работает Херсонская ТЭЦ, которая обеспечивала теплом десятки тысяч горожан.

