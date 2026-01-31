'Впереди 5 или даже 10 лет войны': как инженеры ВСУ блокируют оккупантов, - Le Monde

Украинские военные инженеры работают в зоне постоянного поражения дронами и артиллерией, строя глубокие и замаскированные позиции для сдерживания продвижения российских войск.

Украинские военные инженеры сдерживают наступление РФ ценой больших потерь, новая линия обороны Донбасса под постоянным огнем дронов, пишет Le Monde.

Имея ограниченные ресурсы и работая под непрерывными ударами беспилотников и авиации, украинские военные инженеры вынуждены строить многослойную систему обороны, чтобы замедлить продвижение российских войск.

Украина развернула масштабное строительство новых оборонительных рубежей на востоке страны, готовясь к затяжной войне с Россией. В Днепропетровской области, в 35 километрах от передовых позиций армии РФ, возводятся глубоко эшелонированные линии обороны из колючей проволоки, противотанковых рвов, ловушек и подземных укреплений, которые простираются на сотни километров вглубь страны.

Видео дня

По словам представителей военно-инженерных подразделений, эта "колоссальная задача" является прямым следствием осознания того, что агрессия Москвы далека от завершения.

Пресс-секретарь Государственной специальной службы транспорта Александр говорит:

"Нас ждет пять или даже десять лет войны... Путина не остановит прекращение огня – только жесткое принуждение или падение режима".

Медленное наступление РФ - ценой огромных потерь

Несмотря на высокую интенсивность атак, продвижение российских войск остается крайне медленным. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в 2024 году армия РФ в среднем продвигалась от 15 до 70 метров в сутки, а в целом захватила менее 1,5% территории Украины.

Потери России при этом являются беспрецедентными: с февраля 2022 года общее количество убитых, раненых и пропавших без вести, по оценкам аналитиков, достигло 1,2 миллиона человек - самый большой показатель для крупной державы со времен Второй мировой войны.

Дроны и авиабомбы сводят укрепления на нет

Украинские военные признают: ни одна оборонительная линия не является неприступной.

"Россияне сначала уничтожают позиции планирующими авиабомбами КАБ, затем работают дроны, а дальше заходит пехота", - объясняет спикер Южной группы ВСУ Вячеслав Володин.

Отсутствие дальнобойной ПВО непосредственно на фронте и нехватка пехоты вынуждают ВСУ переходить к другой тактике - строительству более глубоко закопанных, закрытых и максимально замаскированных позиций.

Окопы под землей и ловушки против дронов

Новые оборонительные позиции - это подземные туннели длиной до километра, укрепленные металлом и железобетоном, с жилыми помещениями, вентиляцией и минимальными выходами наружу.

"Опасность дронов заставила нас закрыть все окопы. Это вопрос выживания", - рассказывает начальник инженерного отдела с позывным "Карей".

Украинские инженеры также экспериментируют с новыми препятствиями, в частности "малозаметными ловушками" из металлической проволоки и вырубкой лесополос, которые эффективны даже против низковысотных оптоволоконных дронов.

Работа на пределе возможного

В то же время зона постоянных атак российских беспилотников уже превышает 20 километров вглубь украинских позиций. Строительство укреплений в 5-15 километрах от врага превращается в смертельно опасную миссию.

"У нас есть только десятая часть необходимых ресурсов", – признает Александр.

Из-за этого инженеры все чаще оказываются непосредственно на передовой, фактически выполняя боевые задачи наравне с пехотой.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, украинский фронт превратился в "тушение пожаров". РФ прорывает слабые места, пока ВСУ пытаются спасти один участок фронта, ослабляя другой, отмечает The New York Times.

По данным издания, быстрое продвижение российских войск в районе города Гуляйполе в Запорожье обнажило эту ключевую проблему для Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: