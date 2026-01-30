Украинский фронт превратился в 'тушение пожаров', РФ прорывает слабые места, - NYT

Российские войска продвигаются на слабо прикрытых участках Запорожского фронта, вынуждая ВСУ маневрировать ограниченными резервами вдоль 1100-километровой линии обороны.

Быстрое продвижение российских войск в районе города Гуляйполе в Запорожье обнажило одну из ключевых проблем для Киева - нехватку сил для обороны всей линии фронта протяженностью более 1100 км, пишет The New York Times.

В конце декабря российские подразделения, воспользовавшись туманом, проникли в Гуляйполе вдоль реки и атаковали украинский командный пункт. В результате боя украинские военные были вынуждены отступить, оставив технику и карты боевых позиций. Вскоре после этого подразделения операторов дронов попали под плотный огонь.

"Это была катастрофа", - рассказал капитан Дмитрий Филатов, командир Первого отдельного штурмового полка ВСУ, подразделение которого перебросили на подкрепление обороны города.

Растянутая оборона и нехватка ресурсов

Потери командного пункта в Гуляйполе стали симптомом более широкой проблемы. Украинская армия вынуждена держать оборону вдоль чрезвычайно протяженной линии фронта, не имея достаточного количества войск для равномерного прикрытия всех направлений. Это создает пробелы, которыми пользуются российские силы.

В течение большей части 2024 года Украина концентрировала основные ресурсы на удержании позиций в Донецкой области, имеющей ключевое стратегическое и политическое значение. В то же время значительные территории Запорожской области, в частности район Гуляйполя, оставались слабо защищенными.

По данным финской аналитической группы Black Bird Group, в ноябре-декабре российские войска захватили почти 440 квадратных километров территории в Запорожской и соседней Днепропетровской областях - примерно на 20% больше, чем в Донецкой области за тот же период. Сейчас, по оценкам аналитиков, Россия контролирует не менее половины Гуляйполя.

Военный аналитик Паси Паройнен говорит:

"Украинцы просто не имеют ресурсов для обороны повсюду".

"Нечем стрелять"

Оборону города долгое время обеспечивали подразделения территориальной обороны, сформированные преимущественно из гражданских добровольцев. Местные жители рассказывают о остром дефиците вооружения и личного состава.

70-летняя жительница Гуляйполя Светлана Листопад вспоминает, что в распоряжении защитников была фактически одна артиллерийская пушка. "Раз в два дня она делала несколько выстрелов - и все. Нечем стрелять", - сказала она.

По ее словам, ротация войск постепенно остановилась: сначала замена происходила каждые три дня, затем - раз в неделю, потом - раз в месяц. "Это означает одно: людей не осталось", - отметила женщина.

Офицер 102-й бригады территориальной обороны, пожелавший остаться анонимным, опроверг информацию о критической нехватке ресурсов, однако от комментариев официальные представители бригады отказались из-за внутреннего расследования по потере командного пункта.

Контратаки и новые оборонительные линии

После ухудшения ситуации украинское командование перебросило в район Гуляйполя штурмовые подразделения с Донецкого направления. Военные ведут контратаки в условиях интенсивного использования российских ударных дронов и боев на близких дистанциях.

В то же время украинская сторона признает, что ресурсов для полного возвращения контроля над городом может не хватить. Президент РФ Владимир Путин ранее публично приказал своим войскам продвигаться к Запорожью.

Украина делает ставку на новые многоуровневые оборонительные линии в Запорожской области - с колючей проволокой, противотанковыми рвами и земляными валами. Эти укрепления должны сдержать дальнейшее наступление и повторение сценария 2024 года в Донецкой области.

Несмотря на это, украинские командиры открыто говорят о кадровом голоде. Начальник штаба батальона беспилотников 260-го полка Владислав Бащеванжи отмечает:

"Батальон должен насчитывать около 500 человек. Если есть 100 - уже повезло".

Ситуация на Запорожском направлении, по словам военных, все больше напоминает "тушение пожаров" – сдерживание прорыва в одном месте ценой ослабления другого, отмечает издание.

Ситуация в Гуляйполе - что известно

Как сообщал УНИАН, российская армия пытается охватить Гуляйполе на Запорожском направлении, использует погодные изменения, в частности, туман, чтобы увеличить количество боевых столкновений.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что враг стремится охватить Гуляйполе и продвигаться дальше в направлении Запорожья. По его словам, в Гуляйполе враг применяет дистанционное минирование, чтобы повредить логистические пути и украинские военные не проводили штурмовых действий.

