Есть нюансы: Игнат объяснил, почему соседние страны не сбивают российские дроны над Украиной

Сбивать ракеты или дроны с территории соседних стран, не пересекая украинскую границу, фактически невозможно.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил, почему соседние страны не сбивают российские ракеты и дроны над территорией Украины. В интервью "Главкому" он пояснил, что в этом вопросе следует учитывать определенные нюансы – как юридические, так и военные.

В частности, Игнат отметил, что уничтожение ракет или дронов с территории соседних стран, без пересечения украинской границы, фактически невозможно из-за ограниченной дальности поражения авиационных систем.

"Чтобы сбивать цели, им нужно залететь на нашу территорию, потому что с территории соседних стран запустить ракеты невозможно. Им нужно находиться в какой-то приграничной зоне, нужно выйти на цель. То, что делают каждый день наши летчики: нужно перехватить эту цель, зайти под соответствующим углом, выпустить ракеты", – пояснил Игнат.

Поэтому самолетам партнеров необходимо залетать непосредственно в воздушное пространство Украины, а это сложная процедура для страны, которая официально не находится в состоянии войны, добавил он.

Кроме того, во время таких операций крайне важно минимизировать риски для гражданских лиц при падении обломков, поэтому нужно учитывать, чтобы под местом перехвата отсутствовали густонаселенные пункты.

Российские воздушные атаки

Утром в субботу, 25 апреля, в Румынии поднимали в небо британские истребители Eurofighter Typhoon во время массированной атаки РФ по Украине, когда российские дроны приблизились к румынской границе. Однако огонь военные не открывали, поскольку дроны не пересекли границу.

Также известно, что на территории Румынии были обнаружены обломки российских дронов. Они упали на ферму в городе Вакарени.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Силы противовоздушной обороны Украины в настоящее время больше нуждаются в ракетах для Patriot, чем в новых пусковых установках. А начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке".

