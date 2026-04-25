Британские самолеты поднялись в небо из-за удара РФ по Украине, – Politico

Самолеты находились в воздушном пространстве Румынии, у пилотов было разрешение на применение оружия против российских БПЛА.

Утром в субботу, 25 апреля, в Румынии подняли в небо британские истребители Eurofighter Typhoon. Произошло это во время массированной атаки РФ на Украину, когда российские дроны приблизились к румынской границе.

Как пишет Politico, британские самолеты оставались в воздушном пространстве Румынии. Пилоты имели разрешение на применение оружия против российских БПЛА. Однако огонь военные не открывали, поскольку дроны не пересекли румынскую границу.

Известно, что на территории Румынии были обнаружены обломки российских дронов. Они упали на ферму в городе Вакарени.

"Истребители следили за дронами, когда те пролетали над украинским портовым городом Рени, расположенным в 1,5 километра от румынской границы. Связь с дронами была потеряна после взрыва. Власти сообщили, что эвакуировали проживающее поблизости население и провели контролируемое уничтожение опасных материалов", – говорится в материале.

В Министерстве обороны Румынии "решительно осудили" действия России и подчеркнули, что такие атаки "представляют новую угрозу для региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе".

"Такие инциденты свидетельствуют о пренебрежении Российской Федерацией международным правом и представляют угрозу не только безопасности румынских граждан, но и коллективной безопасности НАТО", – добавили в ведомстве.

О жертвах на территории Румынии не сообщалось.

Атака РФ на Украину

Ночью 25 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Основным направлением атаки противника был Днепр. В городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

В течение дня россияне не раз наносили по Днепру повторные удары. В результате одной из таких атак погиб человек, сообщалось о пострадавших. Враг нанес удар по тому же жилому кварталу, который подвергся атаке ночью.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с вечера 24 апреля и до утра по Украине было выпущено более 660 средств воздушного нападения. Было зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных БПЛА в 23 локациях.

