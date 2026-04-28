Patriot на 'голодном пайке': Игнат рассказал о ситуации с ракетами для систем ПВО

Нехватка ракет касается и других западных систем – в том числе NASAMS и IRIS-T.

Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, запасы этих ракет ограничены.

В интервью журналистке Янине Соколовой представитель Воздушных сил отметил, что речь идет прежде всего о запасах ракет PAC-3, которые эффективно противодействуют вражеской баллистике. Могут применяться и ракеты PAC-2, но сейчас их чаще используют именно как зенитные ракеты.

Говоря о российских атаках, Игнат напомнил, что за зимний период было применено более 700 ракет, среди которых были "Кинжалы", "Искандеры", северокорейские баллистические ракеты KN-23, а также – С-400. Кроме того, за три месяца враг осуществил примерно 15 массированных обстрелов Украины, если не брать во внимание ежедневные атаки "Шахедами".

Видео дня

Такая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились. Это касается не только комплексов Patriot, но и других западных систем – в том числе NASAMS и IRIS-T.

"Системы Patriot, способные сбивать баллистические ракеты, фактически находятся на "голодном пайке", – подчеркнул Игнат.

Сейчас украинское руководство активно работает над дополнительными поставками ракет – переговоры ведутся с различными странами Европы и мира, отметил спикер. По словам Игната, даже небольшое количество ракет может усилить защиту украинского неба от вражеских ударов баллистикой, поэтому речь может идти и о точечных поставках.

Оружие для Украины – другие новости

Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников. Планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike. Все БПЛА передадут для нужд Сил обороны Украины. Финансировать проект будет норвежская сторона.

Ранее стало известно, что Испания передаст Украине 100 бронемашин VAMTAC и 155-мм артиллерийские снаряды. Ожидается, что поставки помощи начнутся уже в мае.

Тем временем Бельгия выкупит для Украины партию мощных зенитных установок Gepard. Перед отправкой непосредственно украинской стороне машины будут отремонтированы. Известно, что установки приобретут у частной компании OIP, которая является дочерним предприятием израильской Elbit Systems.

