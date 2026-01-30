Переговорщики РФ извинились за жертвы после ударов по Одессе и Харьковской области, - NYT

Украинский чиновник назвал энергетическое перемирие "джентльменским соглашением" между переговорщиками Украины и России.

Российские переговорщики в частном порядке извинились за жертвы после ударов по Одессе и по пассажирскому поезду в Харьковской области. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского чиновника.

По его словам, Украина на встрече с российскими переговорщиками в минувшие выходные попросила о приостановке ударов. Он подчеркнул, что российская сторона согласилась, но не в письменной форме.

Чиновник в разговоре с журналистами назвал энергетическое перемирие "джентльменским соглашением" между переговорщиками Украины и России. Он добавил, что соглашение не было выполнено сразу.

Собеседник издания отметил, что 27 января россияне запустили дроны и ракеты по Одессе и пассажирскому поезду в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек. Он заявил, что вскоре после этого российские переговорщики принесли извинения в частном порядке. По его словам, российская сторона заявила, что не все подразделения ВС РФ получили приказ о прекращении огня.

Эксперт по России и Украине из RAND Corporation Самуэль Чарап заявил журналистам, что энергетическое перемирие может представлять собой меру по укреплению доверия между сторонами. Он подчеркнул, что взаимное прекращение огня может продемонстрировать серьезность намерений в переговорах.

"Это не означает, что удары прекратятся навсегда", - добавил Чарап.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие, хотя напрямую в Абу-Даби оно не обсуждалось. Украинский лидер подчеркнул, что пока официальной договоренности о прекращении огня нет.

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа. По его словам, Москва согласилась на этот шаг якобы "для создания благоприятных условий для переговоров".

