Россия готовится к высадке украинского десанта в Крыму, - Плетенчук

По его словам, РФ считает это реальной угрозой.

Россия укрепляется в оккупированном Крыму, готовясь к высадке украинского десанта. Об этом в интервью The Kyiv Independent сказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что Украина проводит десантные операции, и противник считает это реальной угрозой.

"Россияне укрепляют районы в Крыму, уязвимые для десантных высадок, поскольку считают это реальной угрозой", - подчеркнул Плетенчук.

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При этом он подчеркнул, что десантные операции проводятся в рамках более масштабной военной операции.

"Если понадобится, то мы проведем любую операцию, необходимую для освобождения украинского Крыма", - сказал представитель ВМС ВСУ.

Война в Украине - ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что с помощью дронов Украина делает все для того, чтобы в ближайшее время изолировать Крым, перерезать логистику врага.

Он не исключает, что в ближайшее время Крым может "превратиться в остров". По его словам, это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян.

Федоров добавил, что для россиян "начинается ад", с которым очень трудно справиться.

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