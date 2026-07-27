Большинство украинцев считает промышленность основой экономического роста Украины, – соцопрос

80% опрошенных считают, что крупная промышленность способна обеспечить благосостояние граждан.

Большинство украинцев считают развитие крупной промышленности ключевым фактором экономического роста, благосостояния населения, укрепления обороноспособности государства и будущего восстановления Украины. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Gradus по заказу Федерации работодателей Украины.

В частности, 81% респондентов согласны с тем, что высокий уровень жизни в экономически развитых странах обеспечивается именно мощным развитием промышленности. Важную роль респонденты также отводят аграрному сектору (71%) и добывающей отрасли (78%).

Аграрный сектор и крупная промышленность, по мнению респондентов (по 41%), также являются главными донорами бюджета и главными экспортными отраслями страны (54% и 39% соответственно).

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Подавляющее большинство (80% опрошенных) считают, что крупная промышленность способна обеспечить благосостояние граждан, а более 84% убеждены, что ее развитие окажет значительное влияние на экономическое восстановление страны.

Отдельно респонденты подчеркивают роль промышленности в сфере безопасности: 80% респондентов отметили, что она имеет критически важное значение для обороноспособности государства.

Также украинцы положительно оценили влияние перерабатывающей (83%) и добывающей (82%) промышленности на экономику. Подавляющее большинство (81%) поддерживает идею создания государственных программ развития промышленных предприятий.

Более 80% опрошенных поддерживают идею снижения налоговой нагрузки на бизнес как инструмент стимулирования инвестиций и экономического роста. При этом сопоставимая доля считает, что инвестиции в производство приносят пользу не только бизнесу и владельцам, но и государству и обществу за счет создания рабочих мест, развития регионов и пополнения бюджета.

Как известно, до вторжения тяжелая промышленность Украины составляла 24,8% ВВП ($200 млрд) и приносила более $40 млрд валютной выручки ежегодно. После 2022 года промышленность сократилась на 37%, экономика – почти на 30%, а доля промышленности в ВВП снизилась до 19%.

Ранее в Украинском институте будущего обнародовали прогноз, согласно которому в случае сохранения нынешней промышленной политики уже к 2035 году экономика Украины в совокупности потеряет $260–300 млрд ВВП, экспорта и налоговых поступлений. Это эквивалентно примерно $75–80 млн потерь ежедневно, или около $3 млн ежечасно. Кроме того, страна может потерять более 800 тысяч рабочих мест, что еще больше усугубит демографический и экономический кризис.