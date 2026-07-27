77-летняя Пугачева честно ответила, почему ходит с тростью

Артистка впервые рассказала о своем состоянии здоровья.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из страны-агрессора в начале полномасштабного вторжения и не поддерживает кровавую политику диктатора, рассказала о состоянии своего здоровья.

Не секрет, что 77-летняя артистка сейчас находится в Латвии. Ранее в сети обсуждали, что Алла Борисовна ходит с тростью в руке. Поклонники начали бить тревогу, что якобы певица плохо себя чувствует, однако она решила на днях всё объяснить.

По словам Пугачевой, у нее действительно недавно были проблемы со здоровьем, и четыре месяца она почти не двигалась.

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"Я была обездвижена на четыре месяца из-за перелома тазобедренного сустава. Это было очень тяжело. Я могла бы и полгода пролежать", – подчеркнула Алла в комментарии российским СМИ.

Пугачева также добавила, что один человек сказал ей, что всё зависит от её силы воли. Поэтому артистка начала потихоньку ходить, опираясь на трость.

"Я начала потихоньку подниматься. С болью начала ходить с тростью. И сейчас с болью, но потихоньку. Очень тяжело все это переносила, но взяла себя в руки. Нужно быть уверенной в себе, чтобы отбиваться от людей. С тростью мне как-то спокойнее", – в шутку добавила

Напомним, ранее Алла Пугачева заявила, что готова приехать в Украину.

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