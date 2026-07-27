Армия России получила крупную партию модернизированных БМП с защитой от дронов (фото, видео)

Модернизация не решает фундаментальных проблем советской БМП.

Холдинг "Высокоточные комплексы" передал российской армии партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Россияне не назвали точное количество машин, однако отметили, что "объем поставок превысил ежемесячные показатели предыдущих месяцев текущего года".

По данным "Высокоточных комплексов", с начала российско-украинской войны объемы отгружаемой компанией продукции росли из года в год. На сегодняшний день они "в три раза превышают" предыдущие показатели.

Одновременно с этим меняется и внешний вид боевых машин. В этом году БМП-3 получили ряд важных усовершенствований. Так, россияне усилили защиту днища от подрыва, а также броневую противоосколочную стойкость кормовой и передней частей.

Каждая машина оснащена средствами дополнительной защиты, обеспечивающими прикрытие корпуса со всех сторон, в том числе сверху. "Установка специальных приборов и аппаратуры позволяет повысить мобильность БМП-3 и эффективность применения её вооружения", – добавили россияне.

Сообщается также, что все машины были оснащены усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы. Последняя, вероятно, призвана бороться с дронами.

БМП-3 – справка. БМП-3 – советская гусеничная боевая машина пехоты, созданная для перевозки личного состава на поле боя. Эксплуатация БМП-3 началась в 1987 году.

Главным вооружением машины является комплекс из двух пушек в башне, в состав которого входит 100-мм пушка-пусковая установка 2А70 и 30-мм автоматическая пушка 2А72, а также спаренный с ними 7,62-мм пулемет ПКТ.

БМП-3 может принимать на борт до 7 десантников (плюс 3 члена экипажа). Максимальная скорость БМП-3 составляет 70 км/ч по шоссе.

БМП-3 – другие новости

Россия неоднократно пыталась усовершенствовать БМП-3, однако ни одна из этих модернизаций не решила фундаментальной проблемы советской боевой машины, а именно – очень плохой защиты (некоторые попытки даже привели к снижению возможностей БМП-3).

По словам российских специалистов, американская M2 Bradley значительно превосходит БМП-3 по показателям противоснарядной, противопулевой и противоминной устойчивости. И это при том, что сама M2 – очень старая машина, разработанная в 70-х годах.

Недостатки привели к значительным потерям БМП-3. По данным мониторингового проекта Oryx, Россия потеряла в войне против Украины сотни боевых машин пехоты БМП-3 различных модификаций.

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