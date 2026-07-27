В Украину идет жара из Европы: синоптик назвал области, где будет жарче всего

В ближайшие несколько дней температура пока еще не будет высокой.

На этой неделе в Украине ожидаются два периода с разной погодой. Ближайшие дни будут нестабильными и дождливыми, но постепенно осадки прекратятся и начнется усиление жары. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, в первые дни текущей недели погоду будут определять область пониженного атмосферного давления и атмосферные фронты. Поэтому в большинстве областей пройдут грозовые дожди, местами не исключены сильные ливни, днем с градом и шквальным ветром.

Начиная со среды, под влиянием малоподвижного антициклона осадки постепенно прекратятся, а температура начнет повышаться. Особенно это будет ощутимо в западных и южных областях.

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"Наиболее жаркая погода ожидается в первые дни августа на крайнем западе Украины, поскольку сюда распространится жаркая воздушная масса из Центральной Европы", – предупредил синоптик.

Погода 27 июля

Сегодня днем в западных областях пройдут грозовые дожди, местами осадки могут быть значительными, а также сопровождаться градом и шквалами со скоростью 15–20 м/с. Ветер 7–12 м/с. Температура +28…+33 °С, на крайнем западе +24…+29 °С.

Погода 28 июля

Во вторник ночью дожди пройдут в центральных и северных областях, а днем также умеренные осадки в сопровождении грозы и шквалов охватят восточные, центральные и юго-восточные области. "Местами дожди могут быть значительными", – предупредил синоптик и добавил, что только в западных областях ожидается преимущественно сухая погода.

Ветер будет 7–12 м/с, днем местами возможны порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °С, днем +26…+31 °С. На юге и в западных областях ночью +10…+16 °С, а днем +19…+24 °С.

Погода 29 июля

В среду в Украине уже прогнозируется сухая погода, без осадков. Лишь днем на крайнем севере возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ослабнет до 5–10 м/с. Температура ночью снизится до +9…+14 °С, на юге +15…+20 °С. Днем +22…+27 °С, на юге и в Закарпатье местами температура поднимется до +29…+31 °С.

В августе этого года среднемесячная температура прогнозируется на уровне +21°...+25°. Это будет на 2 градуса выше климатической нормы.

Осадков в августе выпадет 80–100 % от нормы, но на западе страны ожидается дефицит дождей – всего 50–70 %.

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