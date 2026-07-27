Учительница 16 лет получала полную зарплату, находясь на больничном, а теперь судится из-за пенсии

Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов.

В Германии учительница 16 лет находилась на оплачиваемом больничном и получала полную зарплату. Теперь, в 62 года, она должна была бы выйти на пенсию, но обжаловала это решение в суде, поскольку из-за этого ее доход уменьшится. Между тем власти начали расследование по факту возможного мошенничества, сообщает Euronews.

Дело учительницы из немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на протяжении нескольких лет вызывало значительный резонанс в Германии.

Женщина находилась на больничном с 2009 года, но все это время продолжала получать полную заработную плату. Теперь она обжаловала решение о выходе на пенсию, поскольку после этого будет иметь право только на пенсионные выплаты, которые меньше ее зарплаты.

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Отмечается, что последним местом работы женщины была профессиональная школа в городе Везель. По данным немецких СМИ, на протяжении многих лет она предоставляла медицинские справки, подтверждавшие наличие у неё психического заболевания.

Сначала власти не ставили под сомнение представленные документы и не назначали медицинскую экспертизу. Однако в этом году врач из системы государственного медицинского страхования пришел к выводу, что возвращение учительницы к работе в течение следующих шести месяцев невозможно.

После этого в конце мая правительство округа Дюссельдорфа приняло решение о её выходе на пенсию. Учительница обжаловала это решение в Административном суде.

До вынесения окончательного решения она продолжит получать выплаты в размере причитающейся ей пенсии. По словам представителей окружных властей, разницу между этой суммой и зарплатой, которую она получала бы, пока удерживают. Если суд примет решение в пользу учительницы, эти средства ей выплатят.

Расследование по факту возможного мошенничества

Параллельно дело привлекло внимание прокуратуры. Правоохранители города Дуйсбург начали расследование по подозрению в мошенничестве.

Следователи предполагают, что учительница могла, по крайней мере, в течение определенного времени ложно заявлять о невозможности работать по состоянию здоровья. Также проверяется информация о том, что во время больничного она могла работать натуропатом.

В марте правоохранители провели обыск в её доме и изъяли документы и цифровые носители информации. По информации СМИ, следователи обнаружили материалы, которые могут иметь значение для дела, и в настоящее время их анализируют.

Следствие проверяет только четыре года из 16, поскольку по более ранним возможным нарушениям уже мог истечь срок давности.

В то же время возбуждены дисциплинарные дела не только в отношении учительницы, но и в отношении сотрудника районной администрации Дюссельдорфа. Его обвиняют в том, что в течение нескольких лет он не инициировал необходимые проверки, которые должны были установить, действительно ли женщина была постоянно нетрудоспособна.

Это дело вызвало общенациональную дискуссию в Германии о контроле за государственными служащими, которые длительное время находятся на больничном.

Еще в прошлом году министр образования Северного Рейна-Вестфалии Дороте Феллер назвала ситуацию "недопустимой" и "непонятной из-за ее масштабов".

Ситуация с больничными в Германии

В начале июля сообщалось, что в Германии меняют правила, касающиеся больничных. Ранее работники могли получить их по телефону и не были обязаны делать это вплоть до третьего дня отсутствия на работе. Теперь, согласно предложениям канцлера Германии Фридриха Мерца, работникам придется лично обращаться к врачу, чтобы получить больничный, в первый же день болезни.

Более строгие правила, как отмечается, направлены на повышение производительности в экономике Германии, находящейся в стагнации.

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