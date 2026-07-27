У пилотов есть жесткое правило 1500 часов: как оно действует

Набор достаточного количества летного времени – это лишь одна часть подготовки.

Любой квалифицированный пилот пассажирского самолета должен пройти долгую и тщательную подготовку, прежде чем получить сертификат. Как пишет SlashGear, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США определяет жесткие требования, которым должен соответствовать пилот для получения лицензии. И одним из самых важных критериев является правило 1500 часов.

Правило, веденное в 2010 году, гласит, что пилоты, для получения лицензии транспортной авиации, должны налетать 1500 часов. В рамках этих 1500 часов им необходимо налетать не менее 500 часов по маршрутам, 100 часов ночных полетов и 50 часов полетов на самолете того класса, на который они претендуют. До 100 часов из этого общего налета могут быть выполнены на авиатренажере, но остальное должно быть отработано в воздухе.

Однако набор достаточного количества летного времени – это лишь одна часть подготовки. Помимо 1500 часов налета, пилотам также необходимо преодолеть различные дополнительные препятствия, включая соответствие требованиям страхования и прохождение медицинских осмотров.

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Кроме того, отставной капитан Ричард Дж. Леви отметил, что после получения лицензии пилотам предстоит выполнить множество дополнительных требований. Помимо периодического обучения на тренажере и в классах, пилоты также должны совершить как минимум три взлета и посадки в течение 90 дней. В противном случае им обычно предстоит еще больше тренировок на тренажере. Пилоты также должны проходить повторный медицинский осмотр не реже одного раза в год, чтобы подтвердить пригодность к дальнейшим полетам.

Кроме того, правила FAA разрешают пилотам летать только определенное время, после чего следует перерыв на отдых, и они должны регулярно проходить тесты на наркотики.

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