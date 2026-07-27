Вышел тизер новой экранизации 'Керри' Стивена Кинга – теперь от Майка Фленагана

Премьера мини-сериала запланирована на Prime Video 7 октября 2026 года.

Стриминговый сервис Prime Video показал первый тизер сериальной экранизации сверхъестественного романа "короля ужасов" Стивена Кинга "Кэрри" (Carrie).

В центре сюжета – школьница-аутсайдер Кэрри Уайт, которая всю жизнь провела в изоляции вместе со своей деспотичной религиозной матерью Маргарет. После внезапной смерти отца Кэрри приходится сталкиваться с трудностями учебы в школе, издевательствами и появлением телекинетических способностей. Судя по трейлеру, события перенесены в наше время.

На этот раз роль Керри досталась 22-летней канадской актрисе Саммер Х. Хауэлл ("Проклятие Чаки", "Срез времени", "Нормал"), а ее мать сыграла Саманта Слоян ("Жизнь Чака", сериалы "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров").

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Также в сериале задействованы Мэттью Лиллард ("Жизнь Чака", франшизы "Крик", "Скуби-Ду", "Пять ночей у Фредди", сериал "Сорвиголова: Рожденный заново"), Кейт Сигел ("Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Полуночная месса", "Падение дома Ашеров"), Кэти Сакгофф ("Риддик", "Окулус", сериалы "Звездный крейсер "Галактика", "Мандалорец") и другие.

Шоураннером, сценаристом и режиссером нескольких эпизодов сериала выступил признанный мастер жанра хоррор Майк Фленаган ("Окулус", "Тишина", "Игра Джеральда", "Доктор Сон", "Жизнь Чака", сериалы "Призраки дома на холме", "Призраки поместья Блай", "Полуночная месса", "Клуб полуночников", "Падение дома Ашеров").

Премьера мини-сериала запланирована на Prime Video 7 октября 2026 года. Он будет состоять из шести эпизодов, все они выйдут одновременно.

Экранизации "Кэрри" Стивена Кинга

Написанный в 1974 году дебютный роман Стивена Кинга "Кэрри" на данный момент имеет четыре экранизации. Первая одноименная картина Брайана Де Пальмы ("Лицо со шрамом", "Неприкасаемые", "Миссия невыполнима") вышла уже в 1976 году, а главную роль в ней исполнила Сисси Спейсек. Фильм был положительно воспринят критиками и зрителями, а впоследствии довольно быстро стал классикой жанра, дав импульс развитию подростковых хорроров.

В 1999 году вышел фильм "Кэрри 2: Ярость", по сути почти никак не связанный с оригиналом. Впрочем, эта версия получила разгромные отзывы и провалилась в прокате.

В 2002 году также вышла телевизионная версия "Кэрри" с Анджелой Беттис в главной роли, а сценаристом выступил Брайан Фуллер (позже создавший сериалы "Герои", "Ганнибал", "Американские боги").

В 2013 году в Голливуде решили возродить "Кэрри" – картину с Хлоей Грейс Морец в главной роли сняла Кимберли Пирс ("Парни не плачут", "Война по принуждению"). Фильм, хотя и получил посредственные отзывы, но сумел неплохо заработать в прокате.

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