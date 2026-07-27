Поляки массово едут лечить зубы в Украину: сколько они экономят

Наибольшая экономия достигается при более сложных процедурах, таких как имплантация.

Многие люди выбирают украинских стоматологов из-за цен, которые в Польше порой бывают непомерно высокими. Об этом рассказала блогер Мария, передает WP finance.

Она родом из Украины, но сейчас живет в Польше. Во время визита в клинику в Виннице она отметила, что прайс-лист может оказаться очень привлекательным для поляков.

По словам Марии, в Украине пломбы стоят 50-70 злотых (600-900 грн), а временные пломбы - 10-20 злотых (100-200 грн). Если сравнивать, то в Польше за аналогичные услуги в основном приходится платить от 150 до 300 злотых (1700-3500 грн).

Видео дня

Цены на стоматологические услуги в Польше и на Украине. Значительные различия

Различия заметны и в других процедурах. Удаление зуба в Украине стоит около 100 злотых (1200 грн), а удаление "восьмерок" - от 240 до 520 злотых (2800-6100 грн). Металлический ортодонтический аппарат стоит около 1000 злотых (11 800 грн), а керамический - 1400 злотых (16 500 грн).

Наибольшая экономия касается более сложных процедур, таких как имплантация, которая в Украине стоит около 1000 злотых (11 800 грн). В Польше такие цены начинаются от 2500 злотых (29 500 грн).

"Интерес к украинским стоматологическим клиникам должен расти, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что часть заведений готовит прайс-листы на польском языке. В то время как поляки ищут более дешевые варианты в Украине, чехи часто выбирают польские стоматологические кабинеты из-за роста цен у себя на родине", - отмечается в материале.

Польша и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, Польша может не вернуть Украине часть картин, вывезенных во время войны. Речь идет о картинах "Портрет Роксоланы" XVI века и "Портрет юноши" художника Алоиза Рейхана.

Также сообщалось, что Польша обвинила украинца в вандализме в отношении мемориалов жертв Волынской трагедии. По словам правоохранителей, целью было разжигание межэтнической напряженности между Польшей и Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: