Потап и Настя признались, почему решили вернуть свой дуэт после 9-летней паузы

Артисты снова исполняют свои русскоязычные хиты.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских впервые объяснили, почему решили воссоединить свой дуэт.

Не секрет, что в мае певцы публично объявили о воссоединении после 9-летнего перерыва. Сейчас они приехали в Латвию, чтобы исполнить свои русскоязычные хиты. Потап назвал причину, по которой снова решил петь с бывшей женой.

"В мире произошло столько событий. Мы посмотрели: мы оставили вас на десять лет, посмотрите, что творится, и мы решили: раньше отменяли конец света, а сейчас мы вернулись, чтобы снова подарить людям радость... У нас есть эта миссия, у нас есть эти силы. И вы знаете, нас сама наша музыка подталкивает к этому", – подчеркнул рэпер Delfi.

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Каменских поддержала слова Потапа, но добавила, что сейчас старается ценить каждый миг и не тратит жизнь на размышления о прошлом или будущем.

Что известно о дуэте Потап и Настя

С начала 2000-х годов коллектив стал одним из самых популярных в Украине. Их песни "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" и многие другие стали настоящими хитами. Со временем Потап и Настя Каменских начали работать над сольными проектами. После начала полномасштабной войны артисты много раз подвергались критике со стороны украинцев из-за своих заявлений и языковых скандалов.

Напомним, ранее кум Насти Каменских назвал причину, по которой не может ей позвонить.

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