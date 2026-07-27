Новые Apple Watch разочаруют фанатов в 2026 году: крупный редизайн откладывается

Выпуск Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4 ожидается в сентябре 2026 года.

Новые Apple Watch Series 12 и Watch Ultra 4, которые Apple представит осенью 2026 года, станут минорным обновлением линеек без инновационных функций и заметных изменений в дизайне. Об этом рассказал Марк Гурман, авторитетный журналист из Bloomberg.

По данным Гурмана, обе модели внешне будут практически идентичны нынешним Series 11 и Ultra 3. Также источник не ожидает появления Touch ID, несмотря на циркулирующие ранее слухи.

Основными нововведениями станут более производительный чипсет нового поколения, который заменит S10, а также улучшения функций отслеживания здоровья и физической активности. Это будет первое крупное обновление скорости работы часов с 2023 года.

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В то же время обновление бюджетной линейки Apple Watch SE в этом году не планируется. Причина проста – модель третьего поколения вышла только в прошлом году, поэтому Apple сохранит привычный цикл обновлений раз в 2 года.

Тем, кто рассчитывал увидеть полностью новый дизайн часов, придется запастись терпением. По словам Гурмана, масштабное обновление внешнего вида Apple Watch ожидается не раньше 2027 года, а некоторые инсайдеры и вовсе считают, что оно может быть перенесено на 2028-й. Кроме того, Apple все еще работает над внедрением функции определения уровня сахара в крови и рассчитывает внедрить ее к 2030 году.

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие смарт-часы. Даже в бюджетном сегменте до $100 в 2026 году можно найти модели, которые практически не уступают флагманам по повседневным функциям.

Как УНИАН писал, Apple Watch больше не самые популярные часы в мире – их подвинул Huawei. Ее устройства дешевле, чем даже самые простые Apple Watch, при этом их функционала большинству покупателей вполне хватает, и они не видят причин переплачивать за продукцию Apple.

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