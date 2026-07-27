Эйнштейн мог есть этот продукт трижды в день: что он так любил

Изменить рацион ученому рекомендовал врач в 1928 году после нескольких серьезных заболеваний.

Лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн был известен не только научными открытиями, но и простыми гастрономическими предпочтениями.

После перехода в вегетарианство он настолько полюбил грибы, что, по воспоминаниям близких, мог есть их трижды в день, пишет Thedailymeal. Как отмечается в публикации, изменить рацион ученому рекомендовал врач в 1928 году после нескольких серьезных заболеваний.

Именно тогда Эйнштейн стал придерживаться растительного питания, а одним из его любимых продуктов стали белые грибы.

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По словам домработницы ученого Герты Вальдов, Эйнштейн особенно любил есть грибы на завтрак – с жареными яйцами или яичницей-болтуньей. Она вспоминала, что физик настолько любил это блюдо, что был готов включать его практически в каждый прием пищи.

Несколько лет подряд, с 1929 по 1932 год, Эйнштейн проводил лето в селе Капут на северо-востоке Германии. Местные сосновые леса были богаты белыми грибами, и ученый постоянно отправлялся на прогулки, во время которых сам собирал их. Эти грибы потом ему готовили.

Еще одним любимым блюдом физика была яичная лапша с грибами кремини, оливковым маслом и сыром романо.

До перехода на вегетарианство Эйнштейн также отдавал предпочтение традиционной немецкой жареной свинине.

Кроме того, ученый любил итальянскую кухню. Его домработница нередко готовила пасту болоньезе с пармезаном или томатным соусом. При этом Эйнштейн не отказывался и от десертов, хотя предпочитал простые лакомства. Одним из его любимых угощений была клубника со сливками, а свежие ягоды он, как утверждается, мог есть в большом количестве.

Таким образом, несмотря на мировую известность и сложную научную работу, повседневный рацион Альберта Эйнштейна состоял преимущественно из простых домашних блюд и доступных продуктов.

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