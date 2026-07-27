Холодный фронт испортит погоду в Украине 28 июля, – синоптик Диденко

Уже сегодня этот фронт приближается к западным областям.

Во вторник, 28 июля, на погоду в Украине будет влиять атмосферный фронт, который принесет нам дожди, ветер и умеренную температуру. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра в Украину придет холодный атмосферный фронт, он, собственно, уже приближается к нашим западным областям", – говорит она.

Именно поэтому уже в ближайшую ночь и завтра утром грозовые дожди пройдут на западе, севере, в центре и в южной части страны. Днем дожди, смещаясь в восточном направлении, ожидаются на Левобережье.

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"Особенность завтрашнего дня – сильный северо-западный ветер", – отметила Наталья Диденко.

Температура воздуха за холодным фронтом будет невысокой. Днем во вторник ожидается +20...+24 градуса, а на юге и юго-востоке +25...+28 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве дождь с грозой прогнозируется в ближайшую ночь и утром 28 июля, а днем во вторник осадки маловероятны. Температура воздуха в столице снизится до +22 градусов.

Погода в августе 2026 года – прогноз на месяц

По прогнозу Украинского гидрометцентра, август 2026 года в Украине ожидается теплее климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха составит +21...+25°, а в горных районах +17...+19°. В большинстве областей эти показатели превысят многолетнюю норму примерно на 2 градуса. В то же время в восточных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму температура будет близка к привычным для августа значениям.

Что касается осадков, то в течение месяца их выпадет 80–100% от климатической нормы. Меньше дождей будет только на западе страны, где ожидается 50–70% от среднего многолетнего количества осадков.

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