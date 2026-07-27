Самая маленькая лошадь в мире - всего 43 см в высоту: даже крупные собаки весят больше

После рекорда Гиннеса Пумукель стал звездой.

На первый взгляд он больше напоминает плюшевую игрушку, чем лошадь, однако немецкий Пумукель официально признан самой низкорослой в мире живой лошадью-самцом, поскольку его рост составляет всего 52,6 сантиметра. Об этом сообщает nlc.

Такой миниатюрный шетландский пони даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, однако, как рассказала его хозяйка, для нее гораздо важнее, чем слава, каждый день вызывать улыбку на лицах людей.

Карола Вайдеманн не искала рекордсмена, когда впервые встретилась с Пумукелем. Один из ее знакомых посоветовал ей этого маленького пони для терапевтической работы, и она, из любопытства, пошла посмотреть на него.

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"Я была в полном шоке. Никогда в жизни не видела такой крошечной лошадки", - отметила она.

Тогда пони было всего пять месяцев. Его рост составлял всего 47 сантиметров, а вес достигал 20 килограммов.

Шетландские пони относятся к породам лошадей небольшого роста, однако рост миниатюрных представителей этой породы в основном колеблется в пределах 71-79 сантиметров. По сравнению с ними Пумукель остался значительно меньше - даже во взрослом возрасте его рост составлял всего 52,6 сантиметра.

По словам владелицы, это не было результатом целенаправленной селекции.

"Это просто прихоть природы. Он стал таким крошечным не потому, что его специально так разводили", - сказала она.

Специалисты считают, что его рост остановился рано из-за редкой генетической аномалии.

Крошечный, но здоровый

Слишком маленький рост во многих случаях может сопровождаться серьёзными проблемами с развитием костной системы, однако Пумукель является исключением.

"Его телосложение пропорционально, движения естественны, и он ведет вполне здоровый образ жизни. Это особенно важно, поскольку многие лошади подобного размера страдают от проблем с челюстями, суставами или позвоночником. Зато Пумукель так же бегает, играет и пасется, как и его более крупные товарищи", - заверили в материале.

Он стал настоящей звездой

После рекорда Гиннеса Пумукель превратился в звезду. Его приглашали на немецкие телешоу, где он выступал среди рекордсменов, и все хотели с ним сфотографироваться.

"Благодаря своим крошечным размерам даже путешествия не представляют для него никаких проблем: он удобно помещается в автомобиле своего хозяина, а иногда его даже перевозят из одного места в другое на тачке, что только еще больше развлекает поклонников", - подчеркивают в публикации.

Его работа важнее рекорда

Хотя эта лошадь известна во всем мире, повседневная жизнь Пумукеля не связана с прожекторами. Как терапевтическая лошадь, он постоянно посещает дома престарелых, школы, хосписы и центры помощи людям с инвалидностью.

Благодаря своим небольшим размерам с ним легче подружиться даже тем, кто боялся бы обычной лошади. Как отметила его хозяйка, пони особенно любит детей.

"Он очень ласковый, обожает, когда его гладят, и просто наслаждается, когда его окружают люди", - заверила она.

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