Джейсон Стейтем не останавливается: 6 фактов об экшне 'Мятеж', которые остались за кадром

Во время работы над фильмом Стейтэм также активно занимался разработкой экшн-сцен.

27 августа 2026 года во всеукраинский кинопрокат выходит экшен-триллер с элементами детектива "Мятеж" (Mutiny) режиссера Жана-Франсуа Рише.

Одним из продюсеров фильма стал исполнитель главной роли, звезда боевиков Джейсон Стейтем, чей герой на этот раз будет разбираться с негодями на борту контейнеровоза.

Помимо постановки зрелищных сцен драк на съемочной площадке этого фильма, за кулисами также хватало интересных деталей.

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УНИАН совместно с кинодистрибьютором картины в Украине Green Light Films рассказывают, что известно о создании одного из самых ожидаемых боевиков лета.

Стейтем все активнее развивает собственное кинопроизводство

"Мятеж" стал четвертым проектом продюсерской компании Punch Palace Productions, которую Джейсон Стэтхэм основал в 2022 году. После успеха "Пчеловода" и "Профи" компания продолжает расширять собственное портфолио, а сам актер все чаще выступает не только в главных ролях, но и в качестве продюсера.

Кроме того, в "Мятеже" Стейтем также активно работал над разработкой экшн-сцен.

То, что до сих пор заставляет Стэйтема нервничать

Несмотря на 59-летний возраст, Джейсон Стейтхэм продолжает самостоятельно выполнять большинство трюков (к слову, вчера у него был день рождения) – и "Мятеж" не стал исключением.

В интервью BBC актер признался, что с годами перестал волноваться перед опасными сценами, однако до сих пор переживает за качество их исполнения.

"Единственное, что заставляет меня нервничать, – это желание сделать все правильно с первого раза", – отметил актер.

Экшен без пауз: "Мятеж" сняли менее чем за три месяца

Работа над "Мятежом" началась задолго до первого дубля. Весной 2024 года проект представили на Каннском кинорынке, где впервые официально объявили о том, что Джейсон Стейтем сыграет главную роль и станет одним из продюсеров фильма.

Уже в сентябре команда приступила к основным съемкам в Великобритании, после чего переехала на Мальту. Производство завершилось 25 ноября 2024 года, так что активный съемочный период длился менее трех месяцев.

Основные съемки "Мятежа" проходили на Мальте

Хотя действие фильма разворачивается посреди океана, значительную часть сцен снимали на Мальте. Именно здесь расположены знаменитые водные резервуары Malta Film Studios, которые уже много лет используются для масштабных морских сцен в голливудских блокбастерах.

Дополнительным преимуществом для производства стали налоговые льготы, предлагаемые страной.

Для съемок в Лондоне временно перекрывали Canary Wharf

Часть эпизодов также сняли в Великобритании. В частности, отдельные сцены снимали в одном из самых известных районов Лондона – Canary Wharf. Съемочная группа работала возле небоскреба One Canada Square, где на время съемок временно ограничивали доступ к отдельным участкам.

Район давно стал популярной локацией для голливудских проектов благодаря возможности организовывать масштабные съемки в самом центре британской столицы.

Вместо напряжения – семейная атмосфера

Несмотря на насыщенный экшн и сложные съемки, за кадром царила совсем другая атмосфера. Датский актер Роланд Мёллер, сыгравший одного из противников героя Стейтема, поделился в соцсетях видео с совместных прогулок по живописным улицам Мальты и отдыха между дублями.

"Какой замечательный опыт. Замечательные коллеги, замечательная команда, замечательная Мальта. Лучшая съемочная площадка, на которой я работал за последние годы", – написал актер.

Похоже, что "Мятеж" запомнился команде не только масштабными экшн-сценами, но и атмосферой, царившей во время съемок.

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