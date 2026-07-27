Сегодня непогода охватит 8 областей Украины (список)

На 27 июля в Украине объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днём 27 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.
I уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Волынская;
- Ровенская;
- Львовская;
- Тернопольская;
- Хмельницкая;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Погода 27 июля
Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. В восточных областях, местами в Приазовье и Крыму пройдут кратковременные дожди и грозы. В Луганской и Донецкой областях пройдут значительные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура днём +24°…+29°, в восточных областях +20°…+25°, в Карпатах +17°…+22°.
В Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +24°...+29°, в Киеве термометры покажут +26°...+28°.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 28 и 29 июля температура в Украине немного снизится, но начало августа будет жарким.