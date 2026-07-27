Свежепригнанные авто, в возрасте до 5 лет: названы самые популярные в Украине модели

Наибольшим спросом среди подержанных автомобилей возрастом до 5 лет пользуется кроссовер Nissan Rogue.

За первое полугодие украинцы приобрели почти 26,3 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

В целом по итогам первого полугодия украинский автопарк пополнился 111,5 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составили 24% от общего количества.

Наибольшую долю в этом сегменте рынка составили автомобили с бензиновыми двигателями – на них пришлось 50% всех регистраций.

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Далее по популярности расположились электромобили, доля которых составила 25%. На гибридные автомобили пришлось 18%, на дизельные – 6%, а на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) – всего 1%.

В сегменте свежепривезенных автомобилей возрастом до 5 лет уверенно доминируют кроссоверы. Если посмотреть на десятку лидеров, то единственным исключением стал седан Tesla Model 3. Это в очередной раз подтверждает стабильный спрос украинцев на практичные машины с высоким клиренсом.

ТОП-10 импортированных подержанных автомобилей возрастом до 5 лет:

Nissan Rogue – 1380 шт. Tesla Model Y – 1373 шт. Mazda CX-5 – 1169 шт. Volkswagen Tiguan – 1152 шт. Tesla Model 3 – 883 шт. Ford Escape – 806 шт. Audi Q5 – 731 шт. Kia Niro – 521 шт. Jeep Compass – 495 шт. BMW X5 – 467 шт.

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Также сообщалось о жителе штата Айова, который преодолел на автомобилях Tesla более 160 тысяч километров. Он поделился особенностями эксплуатации электрокаров, о которых большинство владельцев бензиновых авто даже не догадываются.

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