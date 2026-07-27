Свежепригнанные авто, в возрасте до 5 лет: названы самые популярные в Украине модели

За первое полугодие украинцы приобрели почти 26,3 тысячи ввезенных из-за рубежа подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
В целом по итогам первого полугодия украинский автопарк пополнился 111,5 тыс. импортированных подержанных легковых автомобилей. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составили 24% от общего количества.
Наибольшую долю в этом сегменте рынка составили автомобили с бензиновыми двигателями – на них пришлось 50% всех регистраций.
Далее по популярности расположились электромобили, доля которых составила 25%. На гибридные автомобили пришлось 18%, на дизельные – 6%, а на автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) – всего 1%.
В сегменте свежепривезенных автомобилей возрастом до 5 лет уверенно доминируют кроссоверы. Если посмотреть на десятку лидеров, то единственным исключением стал седан Tesla Model 3. Это в очередной раз подтверждает стабильный спрос украинцев на практичные машины с высоким клиренсом.
ТОП-10 импортированных подержанных автомобилей возрастом до 5 лет:
- Nissan Rogue – 1380 шт.
- Tesla Model Y – 1373 шт.
- Mazda CX-5 – 1169 шт.
- Volkswagen Tiguan – 1152 шт.
- Tesla Model 3 – 883 шт.
- Ford Escape – 806 шт.
- Audi Q5 – 731 шт.
- Kia Niro – 521 шт.
- Jeep Compass – 495 шт.
- BMW X5 – 467 шт.
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