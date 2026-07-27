Украина получит от Британии лицензию на РЭБ Stone Cloak для защиты дронов

Великобритания уже напрямую поставила Киеву тысячи таких устройств.

Президент Владимир Зеленский станет первым международным гостем премьер-министра Великобритании Энди Бернема после его вступления в должность. Как пишет The Telegraph, на встрече в понедельник Бернем намерен объявить о передаче Великобританией лицензии на производство системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая будет защищать украинские дроны от российской ПВО.

"Во время визита Бернем объявит, что Великобритания передаст Украине права интеллектуальной собственности на свою систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, что позволит наладить её массовое производство", - говорится в статье.

Отмечается, что эти устройства по размеру примерно соответствуют планшетному компьютеру. Они устанавливаются на украинские ударные беспилотники и препятствуют отслеживанию их российскими системами ПВО.

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Великобритания уже напрямую поставила Киеву тысячи таких устройств, однако теперь Украина получит права на интеллектуальную собственность и сможет самостоятельно производить их в больших количествах.

"Система Stone Cloak – это лучшая из отечественных британских разработок, доказавшая свою эффективность на передовой, и она будет иметь жизненно важное значение для защиты нашей безопасности в обеих наших странах", - заявил Бернем.

Британские чиновники заявили, что предоставление Украине лицензии на массовое производство Stone Cloak и ее использование в реальных боевых условиях также будет полезно для собственной обороны Великобритании.

Вооруженные силы Британии смогут собирать данные о ее характеристиках, которые они будут использовать при создании системы для следующего поколения беспилотников и ракет.

Эта технология также планируется к интеграции в британское дальнобойное оружие нового поколения, такое как проект Brakestop (недорогая крылатая ракета с дальностью удара не менее 600 км).

Украина и Британия

Ранее президент Украины заявил, что намерен заключить с Британией соглашение по дронам в время визита.

"Я хочу построить в Великобритании крупный завод по производству дронов, предложить новые технологии и поделиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы поделиться всем своим опытом с Великобританией, и я надеюсь, что Великобритания поступит так же", - сказал он.

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