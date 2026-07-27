Немцы массово устанавливают солнечные панели на балконах: почему это стало проблемой

Все больше владельцев таких установок не регистрируют их несмотря на угрозу штрафов в десятки тысяч евро.

Жители Германии массово устанавливают солнечные панели на балконах, чтобы снизить счета за электроэнергию. Сейчас уже зарегистрировано около 1,4 миллиона фотоэлектрических установок (одна или две солнечных батареи и инвертор). При этом отдельные города и муниципалитеты предлагают финансовую поддержку для установки таких систем, а розничные сети привлекают покупателей акциями на подобные установки.

Однако, как пишет bizblog.spidersweb.pl, оказывается, что солнечные панели, установленные таким образом, - это палка о двух концах, и они вскоре могут поставить под угрозу стабильность всей энергетической системы Германии.

Солнечные панели на балконах без регистрации

Как объясняет издание, все больше владельцев таких установок просто не регистрируют их. Тем более что подключение и эксплуатация такой домашней электростанции не требует специальных знаний. Системы мощностью до 800 ватт можно подключить через стандартную розетку.

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Между тем, согласно немецкому Закону об энергетике, нерегистрация таких бытовых систем является административным правонарушением, и наказывается штрафом до 50 000 евро.

Проблема для энергосистемы

Незарегистрированные установки затрудняют операторам мониторинг сети. Они не знают, сколько электроэнергии производят домохозяйства и когда избыток поступает в систему.

Еще большая проблема возникает со старыми счетчиками. Когда панели производят больше энергии, чем потребляет дом, счетчик может начать обратный отсчет. В этом случае оператор видит меньшее потребление, но не видит дополнительную электроэнергию, поступающую в сеть. В результате его данные неполны, и поддерживать баланс между производством и потреблением энергии становится сложнее.

Когда в одном месте работает много таких установок, могут возникать скачки напряжения или перегрузки. В крайних случаях могут происходить автоматические отключения, приводящие к перебоям в электроснабжении.

Ранее УНИАН рассказывал, как житель Великобритании потратил 18 тысяч долларов на обеспечение электроэнергией своего дома и двух электромобилей с помощью солнечных панелей и аккумуляторных батарей.

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