Портативная зарядка загорелась прямо на багажной полке пассажирского самолета (видео)

На борту самолета компании China Eastern Airlines, выполнявшего рейс MU2421 из Ланьчжоу в Гуйян, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стал портативный аккумулятор, сообщает The Sun.
На момент инцидента Airbus A320 двигался по рулежной дорожке к терминалу в аэропорту Гуйяна. Экипаж оперативно потушил пожар. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а самолет получил лишь незначительные повреждения.
Один из пассажиров рассказал, что, как только самолет приземлился, люди начали кричать: "Пожар!" – и бросились в заднюю часть салона.
"Сначала я подумал, что самолет загорелся снаружи. Но когда поднял голову, увидел пламя, которое вырывалось из багажной полки над сиденьями", – сказал он.
Другой пассажир сообщил, что бортпроводники призвали людей не паниковать и быстро потушили огонь.
На помощь прибыли пожарные службы аэропорта, после чего пассажиры смогли безопасно покинуть авиалайнер. По официальным данным, внезапно загоревшийся пауэрбанк находился в ручной клади одного из пассажиров.
Инцидент произошел вскоре после того, как самолет British Airways был вынужден совершить аварийную посадку из-за возгорания портативного зарядного устройства на высоте около 9100 м.
Британский авиационный регулятор предупредил, что портативные зарядные устройства все чаще становятся причиной серьезных инцидентов на авиарейсах по всему миру, и призвал пассажиров заранее знакомиться с правилами их перевозки.
По данным туристических компаний, перевозка портативных зарядных устройств в самолетах сопряжена с опасностью из-за риска самовозгорания литиевых аккумуляторов, быстрого распространения огня и сложности тушения.
Большинство портативных зарядных устройств оснащены литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами. Если такая батарея будет повреждена, перегреется, в ней произойдет короткое замыкание или обнаружится производственный дефект, она может воспламениться и представлять серьезную пожарную опасность.
Авиационные инциденты – последние новости
Недавно на борту самолета Ryanair едва не произошла трагедия. Во время полета у Boeing 737 оторвался фрагмент двигателя, который пробил иллюминатор. Из-за этого одного из пассажиров едва не вытащило за борт самолета.
Инцидент произошел на борту рейса FR1879, следовавшего из греческих Салоник в немецкий Мемминген. Ситуация возникла, когда Boeing 737 находился на высоте примерно 6100 метров. Пострадавший получил ожоги, его доставили в больницу.
Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента могло стать попадание постороннего предмета в двигатель самолета. При этом в самой Ryanair подчеркнули, что Boeing 737 остаются одними из самых безопасных самолетов в мире.