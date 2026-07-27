Портативная зарядка загорелась прямо на багажной полке пассажирского самолета (видео)

На кадрах видно, как сотрудник авиакомпании открывает багажный отсек, уже охваченный пламенем.

На борту самолета компании China Eastern Airlines, выполнявшего рейс MU2421 из Ланьчжоу в Гуйян, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стал портативный аккумулятор, сообщает The Sun.

На момент инцидента Airbus A320 двигался по рулежной дорожке к терминалу в аэропорту Гуйяна. Экипаж оперативно потушил пожар. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а самолет получил лишь незначительные повреждения.

Один из пассажиров рассказал, что, как только самолет приземлился, люди начали кричать: "Пожар!" – и бросились в заднюю часть салона.

"Сначала я подумал, что самолет загорелся снаружи. Но когда поднял голову, увидел пламя, которое вырывалось из багажной полки над сиденьями", – сказал он.

Другой пассажир сообщил, что бортпроводники призвали людей не паниковать и быстро потушили огонь.

На помощь прибыли пожарные службы аэропорта, после чего пассажиры смогли безопасно покинуть авиалайнер. По официальным данным, внезапно загоревшийся пауэрбанк находился в ручной клади одного из пассажиров.

Инцидент произошел вскоре после того, как самолет British Airways был вынужден совершить аварийную посадку из-за возгорания портативного зарядного устройства на высоте около 9100 м.

Британский авиационный регулятор предупредил, что портативные зарядные устройства все чаще становятся причиной серьезных инцидентов на авиарейсах по всему миру, и призвал пассажиров заранее знакомиться с правилами их перевозки.

По данным туристических компаний, перевозка портативных зарядных устройств в самолетах сопряжена с опасностью из-за риска самовозгорания литиевых аккумуляторов, быстрого распространения огня и сложности тушения.

Большинство портативных зарядных устройств оснащены литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами. Если такая батарея будет повреждена, перегреется, в ней произойдет короткое замыкание или обнаружится производственный дефект, она может воспламениться и представлять серьезную пожарную опасность.

Авиационные инциденты – последние новости

Недавно на борту самолета Ryanair едва не произошла трагедия. Во время полета у Boeing 737 оторвался фрагмент двигателя, который пробил иллюминатор. Из-за этого одного из пассажиров едва не вытащило за борт самолета.

Инцидент произошел на борту рейса FR1879, следовавшего из греческих Салоник в немецкий Мемминген. Ситуация возникла, когда Boeing 737 находился на высоте примерно 6100 метров. Пострадавший получил ожоги, его доставили в больницу.

Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента могло стать попадание постороннего предмета в двигатель самолета. При этом в самой Ryanair подчеркнули, что Boeing 737 остаются одними из самых безопасных самолетов в мире.

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