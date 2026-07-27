Российской баллистики стало больше: Игнат рассказал, на что рассчитывает Кремль

Все привыкли, что российские ракеты летят среди ночи, поэтому теперь противник начал запускать их утром или днём.

Российская армия во время воздушных атак увеличила применение ракет, летящих по баллистической траектории. При этом противник пытается использовать эффект неожиданности, меняя время ударов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, на месте падения российских ракет находят детали, маркировка которых свидетельствует о том, что их изготовили буквально несколько недель назад. По мнению Игната, это означает, что противнику нелегко накапливать боеприпасы.

"Они применяют много ракет. Доля баллистических ракет в общем количестве растет. Раньше запускали значительно больше крылатых ракет, нежели баллистических... Сейчас, за прошедшую неделю – более 50 ракет, которые наносят удары по баллистической траектории. Сюда входят и классический "Искандер-М", и С-400 – зенитная ракета, запускаемая по баллистической траектории, а также "Цирконы". Именно их способен сбивать исключительно ЗРК Patriot", – пояснил Игнат.

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Поэтому, как отметил военный, Силы обороны наносят удары, в том числе по российским предприятиям, обладающим уникальными технологиями. Эти предприятия производят компоненты для ракет. Впрочем, полностью заменить компоненты для ракет западного производства Россия не может.

Он также отметил, что враг не может постоянно менять тактику, поэтому прибег к эффекту неожиданности, чтобы застать Воздушные силы врасплох.

Например, пояснил Игнат, все привыкли, что баллистические ракеты летят со второго до четвертого часа ночи. Поэтому, когда враг запускает такие ракеты утром или днем, это говорит о том, что он стремится достичь определенных целей именно благодаря внезапности нанесения ударов.

ПВО Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что Украина испытывает критический дефицит ракет для защиты от баллистических ракет. По его словам, он сосредоточен на переговорах с президентом США Дональдом Трампом и другими союзниками, чтобы те продолжали оказывать помощь для защиты Украины и ужесточали санкции против РФ.

Он добавил, что противовоздушная оборона остается приоритетом, поскольку агрессор все чаще применяет баллистические ракеты по крупным городам. В частности, по Киеву только на прошлой неделе за один час было выпущено 40 таких средств поражения.

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