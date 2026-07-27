Цена на нефть резко упала на фоне перерыва в боевых действиях между США и Ираном

В течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 товарных судов.

Цены на нефть в понедельник, 27 июля, упали на 4% после того, как США и Иран приостановили обмен ударами в выходные, положив конец двухнедельной эскалации, пишет Reuters.

Отмечается, что цена на нефть марки Brent упала на 3,96 долл., или 4,1% – до 92,82 доллара за баррель по состоянию на 05:29 по киевскому времени. Цена американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) составила 85,29 доллара за баррель, снизившись на 4,02 доллара, или 4,5%.

Обе марки торгуются на самых низких уровнях за почти неделю после роста, продолжавшегося в течение последних трех недель. До этого цена на нефть марки Brent достигала отметки в 100 долларов за баррель, когда конфликт распространился и на Красное море, затруднив экспорт со стороны крупнейшего мирового экспортера – Саудовской Аравии – через Баб-эль-Мандебский пролив в Азию.

Видео дня

Посол США в ООН Майк Волц сообщил Fox News Sunday и другим американским СМИ, что президент Дональд Трамп принял решение приостановить удары США, чтобы дать дипломатии больше времени.

Аналитики ING отметили, что цены на нефть резко упали на ранних торгах на фоне того, что Вашингтон и Тегеран воздержались от дальнейших военных действий. Это первый ощутимый сигнал возможной деэскалации. По их словам, утренняя динамика цен на нефть "четко отражает отчаянное стремление рынка к позитивным новостям".

Несмотря на паузу в атаках, по данным судоходной аналитики Kpler, в течение выходных через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 грузовых судов.

"Любое возобновление поставок через Ормузский пролив, вероятно, будет медленным и частичным, поскольку многие грузоотправители сохраняют осторожность и захотят быть более уверенными в своей безопасности, прежде чем направлять в пролив больше пустых судов", – отметил аналитик MST Marquee Саул Кавоник.

Ситуация с нефтью в мире – последние новости

25 июля стало известно, что новый пакет санкций Европейского Союза против России будет содержать положение, которое позволит государствам-членам продавать сырую нефть и другие товары, изъятые с танкеров российского "теневого флота", который Россия использует для обхода ограничения цен на нефть, установленного "Большой семеркой".

20 июля цены на нефть марки Brent выросли на 2% и превысили 90 долларов за баррель на фоне обострения конфликта между США и Ираном на Ближнем Востоке, что ограничило поставки нефти через Ормузский пролив.

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