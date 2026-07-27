Более 36 тысяч гривень: какую работу предлагают молодым людям до 18 лет в Украине

Молодежь становится всё более важной категорией работников для работодателей.

Большое количество вакансий, подходящих студентам и соискателям младше 18 лет, было зафиксировано в сфере розничной торговли, продаж и закупок.

По результатам исследования "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН, в некоторых случаях количество вакансий заметно выросло по сравнению с данными июня прошлого года.

Больше всего предложений на должность продавца: по сравнению с прошлым годом количество объявлений выросло на 12%. Медианная зарплата в июне 2026 года составляла 25 350 грн. Также в этой сфере для молодежи есть немало предложений работы:

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кассиром – медианная зарплата 25 845 грн;

продавцом-консультантом – 25 475 грн;

пекарем – 33 300 грн;

менеджером по продажам – 27 750 грн.

Впрочем, работодатели готовы нанимать молодых специалистов и в других сферах. В частности, наблюдается высокий уровень предложений в категориях логистики и доставки, а также строительства и облицовочных работ. Для молодых кандидатов предлагаются должности грузчика (29 159 грн), водителя (33 500 грн), разнорабочего (25 250 грн), строителя (36 750 грн).

По ряду этих вакансий уровень предложений заметно выше, чем в прошлом году: по количеству объявлений фиксируется рост на 34% для вакансии грузчика, на 25% – для строителя, на 19% – для разнорабочего.

Кроме того, в летний сезон традиционно выше спрос на работников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма. Среди таких предложений много тех, которые подходят как студентам, так и кандидатам младше 18 лет. В частности, вакансии:

повара – 33 150 грн;

бариста – 21 400 грн;

официанта – 22 625 грн.

Уровень предложений по регионам

По результатам исследования, количество подходящих юным кандидатам вакансий существенно выросло в Закарпатской (+26%), Житомирской (+24%), Львовской (+23%), Волынской (+20%) и Кировоградской (+18%) областях. Умеренный рост на +13% наблюдался сразу в трех областях: Черниговской, Тернопольской и Николаевской.

В Киевской области, где рынок труда наиболее насыщен, количество вакансий для молодых кандидатов практически не изменилось: -1% по сравнению с июнем 2025 года.

Зато существенное снижение уровня предложения наблюдалось в Сумской (-28%), Полтавской (-20%) и Днепропетровской (-20%) областях.

Согласно результатам исследования, работодатели рассматривают трудоустройство молодых кандидатов как один из путей преодоления кадрового кризиса. Они готовы нанимать как кандидатов без опыта (50% опрошенных работодателей), так и молодых специалистов при условии дальнейшего обучения (37%). Повышение заработной платы является одним из способов удержания сотрудников и привлечения новых талантов.

"Молодежь становится все более важной категорией работников для работодателей. Бизнес не только увеличивает количество вакансий, доступных студентам и несовершеннолетним кандидатам, но и готов повышать заработную плату. Таким образом, мы видим, как меняются подходы к найму в условиях кадрового кризиса", – резюмировали аналитики.

Рынок труда – последние новости

Аналитики "OLX Работа" сообщали, что количество вакансий с возможностью бронирования выросло на 25%. В то же время количество откликов выросло на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и в настоящее время составляет 35 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливается дефицит кадров, а большинство компаний ожидают еще и ухудшения ситуации. При этом готовность бизнеса рассматривать возможность найма иностранцев остается на низком уровне.

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