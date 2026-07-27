Россия сбрасывает до 12 КАБ одновременно: Игнат объяснил тактику оккупантов

Украинские войска тоже применяют бомбы, но в гораздо меньших количествах.

Российская оккупационная армия наращивает интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ), атакуя позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне каждую ночь обстреливают линию фронта КАбами, это происходит без перерыва.

"Они наращивают удары по прифронтовым регионам, по войскам, а также – по гражданской инфраструктуре. Мы видим, что уже страдает и Запорожье, Днепропетровская, Харьковская, Сумская области – это одна из самых острых проблем – тактическая авиация противника, применяющая КАБы…", – отметил Игнат и добавил, что они бывают разные – различной дальности и мощности.

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Он подчеркнул, что враг стал всё чаще использовать КАБы, поскольку они значительно дешевле ракет. И, по словам Игната, чтобы добиться каких-то тактических успехов на поле боя, россияне наносят ими удары по украинским укреплённым районам.

Украинская армия также ежедневно наносит удары по врагу разнообразными управляемыми авиабомбами, в частности иностранного производства, которые являются достаточно качественными и высокоточными, однако у Сил обороны такого вооружения в разы меньше, чем у оккупантов.

"Противник же действует количеством – запускает одновременно 4–8–12 управляемых авиабомб с тактической авиации. Их вес составляет 100, 250, 500 и более килограммов (взрывчатки – УНИАН). Таким образом, они накрывают определенный квадрат. Так противник действует на разных направлениях", – рассказал пресс-секретарь.

Кроме того, по его словам, сегодня учащаются удары неуправляемыми авиабомбами, которые оснащены реактивными двигателями и могут лететь значительно дальше, чем классические ФАБы с УМПК. Реактивный двигатель позволяет средству поражения перемещаться на расстояние до 70 км.

Кроме того, добавил Игнат, противник использует дрон-ракету "Бандероль", обладающую параметрами полёта крылатой ракеты. "Бандероли" противник запускает с вертолётов и беспилотников "Орион".

Применение КАБ россиянами

Напомним, за последние несколько лет Россия переоборудовала большой запас советских бомб в высокоточные планирующие бомбы. Чаще всего встречаются ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000, где число соответствует номинальному весу бомбы в килограммах. Каждая из них имеет модуль планирования и коррекции, который включает в себя складные крылья, рулевые поверхности, инерционный измерительный блок и спутниковую систему наведения, что позволяет ей планировать на расстояние от 60 до 80 километров после сброса с самолета. Новые версии могут преодолевать расстояние до 95 км.

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