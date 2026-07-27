В Ужгороде впервые с начала полномасштабной войны прошла знаменитая регата: кто победил (фоторепортаж)

Победителей определили сразу в нескольких категориях.

В Закарпатье 26 ноября 2026 года, после пятилетнего перерыва, прошла традиционная Ужгородская регата.

На мероприятии побывал фотокорреспондент УНИАН, который рассказал, что первый с начала полномасштабной войны благотворительный заплыв по реке Уж в Ужгороде собрал 29 команд, а все собранные средства были направлены на поддержку ВСУ.

По традиции все желающие принять участие в заплыве должны были креативно оформить свои плавсредства. При этом командам не запрещалось толкать их или идти рядом с ними – главным условием было не перевернуться до финиша.

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Как и в предыдущие годы, победителей Ужгородской регаты определяли в четырех номинациях:

самое быстрое судно – "Велиор";

самое быстрое самодельное судно – "Норвежские гребцы";

самый многочисленный экипаж – "Цирковое шоу";

самый оригинальный экипаж – "Апокалиптическая Галера 3000".

Ужгородская регата – история соревнований

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, первая Ужгородская регата прошла еще в 2010 году. Ее проводили ежегодно, однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году мероприятие пришлось отменить.

В 2021 году регата возобновилась, но в 2022-2025 годах не проводилась из-за полномасштабной войны.

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