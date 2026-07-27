В Ужгороде впервые с начала полномасштабной войны прошла знаменитая регата: кто победил (фоторепортаж)

В Закарпатье 26 ноября 2026 года, после пятилетнего перерыва, прошла традиционная Ужгородская регата.
На мероприятии побывал фотокорреспондент УНИАН, который рассказал, что первый с начала полномасштабной войны благотворительный заплыв по реке Уж в Ужгороде собрал 29 команд, а все собранные средства были направлены на поддержку ВСУ.
По традиции все желающие принять участие в заплыве должны были креативно оформить свои плавсредства. При этом командам не запрещалось толкать их или идти рядом с ними – главным условием было не перевернуться до финиша.
Как и в предыдущие годы, победителей Ужгородской регаты определяли в четырех номинациях:
- самое быстрое судно – "Велиор";
- самое быстрое самодельное судно – "Норвежские гребцы";
- самый многочисленный экипаж – "Цирковое шоу";
- самый оригинальный экипаж – "Апокалиптическая Галера 3000".
Ужгородская регата – история соревнований
Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, первая Ужгородская регата прошла еще в 2010 году. Ее проводили ежегодно, однако из-за пандемии коронавируса в 2020 году мероприятие пришлось отменить.
В 2021 году регата возобновилась, но в 2022-2025 годах не проводилась из-за полномасштабной войны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Ужгороде появилась мини-скульптура в честь автора легендарного "Щедрика" (фоторепортаж)
- В Ужгороде появилось собственное приложение для туристов
- Приближается пик "розовой весны": в Ужгороде начали массово цвести сакуры (фото)
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.