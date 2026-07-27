В Удмуртии заявили о самой массированной атаке дронов: под ударом стратегическая нефтебаза

Город Сарапул в Удмуртской Республике находится в 2000 километров от украинской границы.

В российском городе Сарапул в Удмуртской Республике, который находится в 2000 километров от украинской границы, 27 июля прогремели взрывы, местные жители сообщали об атаке дронов.

Губернатор Удмуртии Александр Бречалов подтвердил атаку и заявил, что ПВО "отражает самую масштабную за последнее время атаку на объекты" республики.

Он заявил, что были сбиты несколько беспилотников, а на местах попаданий работают оперативные службы.

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В то же время тг-канал Astra пишет, что в Удмуртии, вероятно, был атакован комбинат "Приоритет" - стратегическая нефтебаза Росрезерва, на которой хранятся масштабные запасы топлива на случай ЧС или военных нужд.

Отмечается, что комбинат "Приоритет" (ранее известный как "Горизонт") – это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции крупной нефтебазы государственного значения. Он расположен в поселке Борок Камбарского района Удмуртии и находится под военизированной охраной.

"Главной функцией является долгосрочное хранение государственного материального резерва – масштабных запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в специальных резервуарах на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд, из-за чего данные об объемах хранения и руководстве полностью скрыты", - пишет Astra.

Кроме того, российские СМИ пишут, что в Сарапуле из-за атаки эвакуировали персонал склада Wildberries. Как отмечается, склад не был поврежден.

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В ночь на 27 июля дроны атаковали портовую инфраструктуру в городе Ростов-на-Дону. По данным СМИ, под удар попала территория четвертого грузового района порта АО "Ростовский порт".

Атаку на Ростов уже подтвердил президент Зеленский.

"Поражён экспортный терминал примерно в 250 километрах от линии фронта", - отметил он.

Также президент добавил, что дальнобойные удары применялись по нефтяным объектам в Ярославском регионе и Удмуртской Республике, что в 1300 километрах от государственной границы Украины.

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