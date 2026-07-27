Август принесет больше тепла: Укргидрометцентр обнародовал прогноз на месяц

На западе страны будет наблюдаться дефицит осадков.

В этом году погода в августе будет жарче, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Ожидается, что среднемесячная температура составит +21°...+25°, а в горных районах – +17°...+19°. Это на 2 градуса выше нормы, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму – близко к норме.

Количество осадков за месяц ожидается на уровне 34 – 60 мм, что составляет 80 – 100 % от нормы. Лишь в западных областях ожидается количество осадков 50 – 70% от климатической нормы.

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Погода в Украине – прогноз на ближайшие дни

В начале августа сильной жары в Украине пока не ожидается. Как сообщил синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит, предварительные прогнозы о +34° пока не подтверждаются.

27 июля температура составит +26...+32°, однако уже 28 июля из-за прохождения атмосферного фронта и притока прохладного воздуха с северо-запада в большинстве областей она снизится до +21...+28°. Вместе с похолоданием ожидаются дожди и грозы.

По прогнозу, 29 июля – 3 августа дневная температура преимущественно будет держаться в пределах +20...+26°, а на юге местами достигнет +28°. В этот период кратковременные дожди с грозами прогнозируются в большинстве регионов.

Таким образом, в начале августа в Украине сохранится умеренно тёплая погода без экстремальной жары.

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