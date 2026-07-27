Воздушное перемирие выгодно Украине, но существует серьезная угроза, – Ступак

Ступак отметил, что даже в случае согласия РФ на воздушное перемирие у Украины не будет действенных механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня.

Возможное "воздушное перемирие" между Украиной и Россией было бы выгодно прежде всего Киеву. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По данным СМИ, возможность такого решения обсуждают Украина и США.

"Несмотря на то, что мы, бесспорно, эффективно наносим удары по важным объектам на территории РФ, на сегодняшний день этими атаками мы не можем переломить ситуацию. Мы даже близко не подошли к перелому", – отметил эксперт.

Он пояснил, что еще в прошлом году Украина нанесла серьезные удары по нефтяной инфраструктуре России, а атаки этого года привели к дефициту топлива для гражданского населения в отдельных регионах. Впрочем, по словам эксперта, даже это не заставило Москву изменить свою позицию в отношении войны против Украины.

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"Сейчас в Москве и Петербурге с топливом всё нормально. Конечно, в регионах остаются огромные проблемы. Крым задыхается, однако Москву это никогда не волновало. Вспомните Курск и Белгород: когда там возникали проблемы, Кремль это не интересовало. Наоборот, они создадут картинку, что Крым держится, что Крым – герой, и будут продвигать эту историю", – сказал Ступак.

В то же время эксперт отметил, что украинская инфраструктура работает на износ. Речь идет не только об энергетическом секторе, но и о бизнесе и логистике.

"Все эти удары по складам, крупным торговым сетям и АЗС – часть стратегии РФ. В Москве считают, что зимой для них откроется окно возможностей. Россияне уничтожают нашу энергетическую инфраструктуру, украинцы переходят на генераторы. Но чем их заправлять, если одновременно наносят удары по АЗС? Это только усугубляет дефицит. Поэтому для нас было бы выгодно остановить такие атаки. Украина имеет значительно меньшую территорию, чем Россия, и практически вся она находится под обстрелом", – пояснил эксперт.

Согласится ли РФ на воздушное перемирие

В то же время эксперт отметил, что даже в случае согласия России на воздушное перемирие у Украины не будет действенных механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня.

"Это же Россия – никаких возможностей для контроля. Даже если разместить американцев где-то на границе, что они сделают? В нашу сторону полетит ракета, а РФ заявит, что это ответ на провокации "киевского режима". Россияне – не джентльмены. Это не то же самое, что во времена Первой мировой войны, когда немцы с уважением относились к пленным британцам, а британцы – к пленным немцам. Поэтому я бы вообще не доверял словам РФ", – отметил Ступак.

На вопрос, как в таком случае Украине реагировать на сообщения о возможном воздушном перемирии, эксперт ответил:

"Хотя для нас это и выгодно, нужно готовиться к тому, что зимой будут провокации. Я уверен, что Россия не подарит нам это перемирие как минимум до конца февраля. Это будет своеобразная месть: мол, вы летом разрушали наши НПЗ и испортили имидж Петербургского международного экономического форума, а теперь мы отомстим вам".

Воздушное перемирие с РФ: что известно

Напомним, ранее о том, что США и Украина готовят предложение о перемирии в воздухе, сообщали журналисты Reuters. Отмечалось, что это очередная попытка Вашингтона возобновить общие мирные переговоры о завершении войны в Украине.

В то же время отмечается позиция РФ по этому поводу. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею прекращения воздушных ударов, заявил, что РФ будет реагировать на любую подобную инициативу с учетом "интересов Москвы".

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