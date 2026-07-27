В Украине изменился курс валют: сколько стоит доллар в начале недели

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,58 грн, а евро – 50,74 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 27 июля, вырос на 4 копейки и составляет 45,08 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 1 копейку и составляет 51,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,74 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,88 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,38 грн/евро, а курс продажи – 51,17 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 27 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом, курс украинской валюты не изменился по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,96 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что топливо может стать главным курсовым "нервом". По его прогнозу, курс доллара в Украине до 2 августа будет находиться в пределах 44,6–45 гривень на межбанковском рынке и 44,8–45 гривень на наличном рынке.

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