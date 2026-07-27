Бетонные блоки больше не нужны: чем заменить их в саду

Для строительства понадобится минимальный набор материалов и инструментов: лопата, гравий для основания и натуральный камень.

Подпорные стены помогают укрепить участок со сложным рельефом, предотвратить осыпание грунта и сделать сад более аккуратным. Хотя многие выбирают для таких конструкций бетонные блоки, специалисты посоветовали обратить внимание на альтернативный вариант – стену из камня сухой кладки.

По словам экспертов, такая конструкция отличается не только привлекательным внешним видом, но и долговечностью. Кроме того, при правильном подходе она может оказаться экономным решением для благоустройства участка, пишет Housedigest.

Для строительства понадобится минимальный набор материалов и инструментов: лопата, гравий для основания и натуральный камень. Однако специалисты предупредили, что работа требует времени и физических усилий. Так, на возведение подпорной стены площадью 1 кв м даже опытному домашнему мастеру может понадобиться не менее одного дня.

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Перед началом строительства рекомендуется определить высоту будущей стены и размеры основания. Затем необходимо выкопать фундамент, засыпать его примерно 5-сантиметровым слоем гравия и тщательно уплотнить.

После подготовки основания можно приступать к укладке камней. В первую очередь советуют использовать самые крупные экземпляры – они принимают на себя основную нагрузку конструкции. При этом камни рекомендуется укладывать с небольшим наклоном в сторону грунта, чтобы стена лучше выдерживала давление почвы.

Для повышения прочности и увеличения срока службы конструкции пространство за стеной следует заполнить гравием или грунтом, обеспечив хороший дренаж. Это позволит уменьшить воздействие влаги и снизить риск повреждения подпорной стены.

Завершающим этапом может стать установка специальных верхних камней. Они не только придают конструкции более аккуратный и завершенный вид, но и помогают защитить кладку от проникновения дождевой воды.

Специалисты отметили, что строительство подпорной стены методом сухой кладки считается достаточно сложным проектом. Поэтому тем, кто не имеет подобного опыта, рекомендуют предварительно проконсультироваться с профессионалами или тщательно изучить технологию выполнения работ.

Друние новости о благоустройстве участка

Ранее УНИАН писал, что все больше владельцев частных домов выбирают для обустройства дворов и садовых дорожек так называемое каменное покрытие.

Этот материал сочетает эстетичный внешний вид натурального камня с практичностью современных технологий и может стать альтернативой традиционным бетонным покрытиям или гравию.

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