Дроны атаковали порт в городе Ростов-на-Дону

Над морским торговым портом поднимается дым от пожара.

В ночь на 27 июля дроны атаковали портовую инфраструктуру в городе Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает Astra. Отмечается, что под удар попала территория четвертого грузового района порта АО "Ростовский порт". После этого на объекте начался пожар.

А по версии губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки возникли очаги возгорания на территории частного предприятия и складских сооружений. В его сообщении говорится, что разрушения зафиксированы в нескольких районах города, есть погибшие и раненые.

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Как сообщил "Милитарный", АО "Ростовский порт" имеет четыре территориально независимых грузовых района, три из которых расположены в пределах Ростова-на-Дону.

Издание отметило, что в настоящее время порт работает на минимальной мощности из-за украинской операции "МоЛоЧКа" по уничтожению российских танкеров теневого флота, поставляющих нефть в российские порты в Азовском и Черном морях.

Ростовский порт: что известно

Ростовский морской торговый порт (АО "Ростовский порт"), по информации самого предприятия, является универсальным перегрузочным комплексом.

Порт является морским, несмотря на расположение на реке Дон, поскольку входит в систему Азово-Черноморского бассейна и обслуживает международное судоходство. Порт принимает суда под иностранными флагами. Из порта осуществляются рейсы в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов.

Удары по России

6 июня украинские дроны нанесли удары по арсеналам военно-морского флота (ВМФ) РФ и базе в Кронштадте, а также по нефтебазе на Кубани. Комментируя удар, президент Владимир Зеленский отметил, что украинские дроны преодолели расстояние около 1000 км до региона Петербурга – до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте.

А в ночь на 18 июня дроны нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное. В результате атаки возник масштабный пожар.

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