Россия атаковала гражданские коммерческие суда, заблокированные в портах Николаевской области

В результате дронового удара погиб человек, также есть раненый.

В ночь на 27 июля российская оккупационная армия нанесла удары по гражданским торговым судам в портах Николаевской области, которые там заблокированы с 2022 года.

Об этом заявила пресс-служба государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

"Под вражеским огнем оказались суда, которые остаются заблокированными в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не осуществляют коммерческих рейсов. В результате атаки есть погибший и раненые...", – говорится в заявлении.

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Как отмечается, это – очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины.

"Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков", – подчеркивают в АМПУ.

По данным пресс-службы Николаевской областной прокуратуры, 27 июля российские войска с помощью ударных БПЛА Shahed-238 повредили два судна. Во время ликвидации последствий обстрела на одном из них обнаружено тело 48-летнего мужчины, также получил ранения 50-летний мужчина.

Кроме того, по данным прокуратуры, накануне, 26 июля, оккупанты также атаковали дронами портовую инфраструктуру Николаева. В результате попаданий загорелись надстройки двух судов, которые находятся на рейде с начала полномасштабного вторжения. Тогда пострадавших не было.

Атаки РФ на порты

Как писал УНИАН, уже третью неделю под ударами российских оккупантов находятся украинские порты. Вчера, 26 июля, недалеко от Одессы затонуло турецкое коммерческое судно GOLDEN LEO, которое 19 июля подверглось ракетному удару и получило значительные повреждения конструкций корпуса и надстройки, что привело к потере мореходного состояния.

На момент затопления моряков на борту не было. Однако в результате удара 19 июля погибли 9 членов иностранного экипажа и украинский лоцман. GOLDEN LEO ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило кукурузу. Судно подверглось атаке во время выхода по морскому коридору из порта "Черноморск".

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