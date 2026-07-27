Картофель в Украине взлетел в цене: какие еще овощи подорожали

Максимальный уровень цен на картофель вырос почти вдвое.

В Украине на прошлой неделе активно дорожали овощи борщового набора. Так, оптовые цены на картофель выросли с 10-15 до 13-28 грн/кг, сообщают обозреватели портала EastFruit.

Резко выросла и стоимость репчатого лука – с 16–20 до 29–33 грн/кг. Морковь подорожала с 22–28 до 23–37 грн/кг, а диапазон цен на белокочанную капусту и свеклу сузился в сторону роста. Капусту оптом теперь отпускают по 20–24 грн/кг вместо 18–25 грн/кг, а свеклу – по 12–14 против 10–15 грн/кг на прошлой неделе.

Также подорожали помидоры – с 40–75 до 60–75 грн/кг и огурцы – с 15–30 до 18–45 грн/кг. В то же время резко упали цены на сладкий перец – с 70–175 до 45–100 грн/кг и на баклажаны – с 70–100 до 25–35 грн/кг.

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В фруктово-ягодном сегменте Украина вступает в пик сезона бахчевых культур. Цены на арбуз упали с 20–30 до 13–15 грн/кг, а дыня подешевела более чем вдвое – с 60–120 до 30–50 грн/кг.

На прошлой неделе также в основном дешевели абрикосы, цена на которые снизилась с 45–120 до 50–90 грн/кг. Резко снизилась стоимость сливы – с 50–100 до 35–55 грн/кг и голубики – с 200–300 до 120–160 грн/кг.

Ягоды и фрукты в Украине – главные новости

Голубика на рынке только с начала июля подешевела почти втрое – в среднем с 400 до 135 грн/кг. В последнюю декаду июня ягоду вообще продавали по 600 грн/кг.

По прогнозам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, самые низкие цены на персики в Украине в этом году будут в конце июля – начале августа. А вот стоимость абрикосов уже постепенно будет расти.

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