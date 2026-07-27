Журналисты напомнили, что Россия и США когда-то были ярыми соперниками в космической гонке во время Холодной войны.

В воскресенье американо-российский экипаж приземлился в степях Казахстана после восьмимесячного пребывания на Международной космической станции. Об этом сообщает New York Post.

Астронавт NASA Крис Уильямс и его российские коллеги Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев приземлились на корабле "Союз МС-28", который опустился на парашютах в заданной зоне к юго-востоку от Джеказгана.

"Их 241-дневное пребывание на орбитальной станции стало первой космической миссией для Уильямса и Микаева и второй - для Куд-Сверчкова", - отмечается в материале.

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Экипаж доставят вертолетом в Караганду, где Уильямс сядет на самолет, чтобы вернуться в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, тогда как Куд-Сверчков и Микаев полетят на свою учебную базу в "Звездном городке", расположенном недалеко от Москвы.

"Россия и США, которые когда-то были ярыми соперниками в космической гонке во время Холодной войны, сотрудничают в рамках космической станции и других проектов. Эти отношения были омрачены напряженностью после того, как в 2022 году Москва ввела войска в Украину, но Вашингтон и Москва продолжают сотрудничать: американские и российские экипажи летают на орбитальную станцию на космических кораблях каждой из стран", - подчеркнуло издание.

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