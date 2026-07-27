В РФ хотят создать 'Панцирь' на базе беспилотного самосвала: что об этом говорят аналитики

Россияне ищут способы усиления противодроновой ПВО.

Атаки украинских дальнобойных дронов становятся все более ощутимыми для России. Поскольку полностью прикрыть огромную территорию РФ средствами противовоздушной обороны практически невозможно, в стране ищут новые подходы к борьбе с БПЛА.

Один из проектов, недавно привлекший внимание российских СМИ, предусматривает создание системы наземных роботизированных комплексов, вооруженных серийными боевыми модулями одного типа и объединенных в единую сеть под управлением командного центра, пишет Defence Express.

Как отмечают аналитики, в качестве средства поражения целей планируется использовать не классический НРК с турелью, а беспилотные комплексы "Панцирь-С".

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В качестве одной из платформ для таких комплексов предлагается использовать недавно представленный беспилотный самосвал КамАЗ-65119. О начале испытаний этой машины россияне объявили в начале года.

Как отмечают в Defence Express, россияне объясняют это тем, что "Панцирь" на беспилотном шасси можно задействовать для защиты объектов в тылу, и они могли бы патрулировать определенную территорию по заранее запланированным маршрутам, а один оператор мог бы управлять сетью из 5–10 таких машин.

По мнению аналитиков, такое решение действительно могло бы решить некоторые проблемы, в частности потребность в достаточном количестве экипажей для управления этими комплексами.

"Вместе с тем, это отнюдь не окончательный способ преодолеть натиск украинских дронов по ряду причин – потребность в достаточном количестве самих "Панцирей", а также тот факт, что даже насыщенная этими системами Москва остается уязвимой для ударов этого типа вооружения", – отмечают в издании.

Аналитики отмечают, что даже несмотря на то, что РФ буквально наполнила "Панцирями" Москву и её окрестности, это не помешало украинским беспилотникам поразить склады в окрестностях российской столицы.

"Более того, для успешной борьбы с дронами важны не только сами средства поражения, но и то, как в целом построена система противовоздушной обороны вместе с системами обнаружения. Напомним (и это отнюдь не секрет), что при подготовке ракетно-дроновых атак обычно выбирается оптимальный маршрут для дронов, опираясь на данные разведки, чтобы они как можно меньше времени находились вне зоны прицеливания средств ПВО", – резюмировали в издании.

Украинские удары по российским целям

Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина уже наносит удары по российским целям на расстоянии более 3000 км. Украинские дроны могут достигать целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдаленных от Москвы районах. Глава государства отметил, что в настоящее время продолжается наращивание возможностей действовать на большие расстояния.

Также австрийский полковник Маркус Райснер оценил эффективность дальнобойных ударов Украины по России. По его словам, Силы обороны Украины, несмотря на ограниченные ресурсы, добиваются успеха – от 43 до 45 процентов российских нефтеперерабатывающих установок уничтожены или повреждены.

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