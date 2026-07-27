На этой неделе погода в Украине круто изменится

Погода начнет меняться со второй половины недели.

На этой неделе украинцев ждет существенное изменений погоды - на смену приятному теплу придет сильная жара. Первая половина недели будет комфортной и с периодическими дождями, однако потом все изменится. Уже с четверга дожди прекратятся, погода станет ясной и солнечной, а температура повысится до "тридцаток". В конце недели жарче всего будет на западе - до +35°...+37°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начнется неделя с более щадящей температуры +25°...+30°. На западе страны пройдут дожди и грозы, а столбики термометров покажут +23°...+29°.

Во вторник, 28 июля, дожди в течение дня будут продвигаться с запада на восток. Местами ожидаются ливни и грозы. Температура снизится до +19°...+25°, только на юге и востоке будет до +25°...+28°.

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В среду дожди останутся лишь на северо-востоке Украины. На остальной территории уже установится сухая и довольно солнечная погода с температурой +20°...+25°, на Закарпатье - до д+27°.

С середины недели, 30 июля, в Украине начнется период сухой и жаркой погоды. Солнце разогреет нашу страну до +25°...+28°, на Закарпатье - до +30°, лишь на северо-востоке еще будет свежее, +22°...+24°.

Конец июля в Украине будет с температурой +25°...+30°, на западе - до +32°.

На выходных, 1 и 2 августа, жара в Украине усилится. Дождей не ожидается, погода будет ясной и солнечной. Из-за этого под конец недели в большинстве областей ожидается +30°...+35°, на западе - до +35°...+37° и только на востоке будет около +28°.

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